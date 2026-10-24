La castaña devuelve tradiciones al otoño en las zonas productoras e impulsa el turismo

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Madrid, 24 oct (EFE).- Desde el "Magosto", término que hace referencia a las castañas asadas" en el norte de España, hasta la Fiesta de la castaña en Pujerra (Málaga), el medio rural aprovecha la particular recogida de este fruto, muy vinculado al otoño, para celebrar sus tradiciones y acercar visitantes a zonas despobladas.

España mantiene una superficie de castaño en producción que se acerca a las 36.000 hectáreas.

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En la pasada campaña, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se cosecharon 160.000 toneladas.

Para esta temporada, el avance de superficies y producciones, solo hasta mayo, cifra la estimación de cosecha en 90.000 toneladas, si bien es pronto para conocer la evolución de un ejercicio que califican como positivo desde varias zona productoras gracias a la climatología.

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En la última campaña en España se recolectó el 96,9 % de la superficie en producción de castaños, 34.537 hectáreas, principalmente situadas en Galicia, que cuenta con el 66,6 % de la superficie, y en Andalucía (23,7 %).

En términos de producción, Galicia también es líder, con 144.729 toneladas recolectadas la pasada campaña y con distancia respecto a Castilla y León (5.140 toneladas), Extremadura (5.103 toneladas) y Andalucía (4.652 toneladas).

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Mientras la recolecta continúa en algunas zonas del país, Pujerra (Málaga) se prepara para la Fiesta de la Castaña, declarada de Singularidad Turística Provincial, con la que espera atraer a más de 5.000 personas entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, según el administrador de la fiesta en el ayuntamiento, Francisco Calvente.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un tostón de castañas cocinado con anís y una degustación de dulces elaborados a partir de este ingrediente, entre los que destaca el rosco y la mistela, un licor a base de castaña del que contarán con más de 300 litros.

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Además, se organizarán rutas para conocer el proceso de recogida de la castaña, fruto del que se usarán más de 1.000 kilos, 600 de ellos aportados por la Cooperativa situada en Valle del Genal de Cati Chicón, una mujer que lleva "toda la vida" dedicándose a su recolecta.

La cosecha sigue siendo "principalmente a mano", ya que usar máquinas puede llevar "más tiempo" al recoger el fruto junto piedras o brozas que después hay que separar, ha explicado Chicón, quien sí ha percibido un aumento de la tecnología en la fase de clasificación por tamaño y tipo de venta.

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En los últimos años, Chicón ha observado un anticipo de hasta 16 días en la campaña de la castaña por los "inviernos secos", algo que no ha sucedido este, a su juicio, gracias a las "lluvias abundantes en invierno y el buen tiempo de después".

El próximo 7 de noviembre, Folgoso do Courel (Lugo) celebrará su Festa da Castaña con sello de interés turístico gallego y que desde 1980 conmemora el Magosto.

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Este término significa castaña asada y pone el foco en la antigua tradición de las reuniones de vecinos para asar el alimento, según la técnico de turismo del ayuntamiento Marta Arza.

En esta fecha, el municipio espera cuadriplicar su población, de casi 1.000 habitantes, con ferias de artesanía, actuaciones de bandas de gaitas y la entrega de más de 700 kilos de castañas junto la degustación de caldo de castañas y comida típica del lugar.

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En el caso de Asturias, las castañas se combinan con frisuelos y sidra, así lo han hecho esta semana en Cibuyo (Asturias), donde han asado 50 kilos al estilo tradicional como parte del programa "Volver al pueblo" de la Cámara de Comercio de Cangas de Narcea, ha explicado su responsable, Susana Gurdiel .

Esta iniciativa, que pretende fijar población en zonas despobladas, ha acercado a las familias apuntadas la cultura rural con la celebración del Amagüestu, un encuentro que los vecinos esperan repetir "muchos más años" para mantener vivas las tradiciones. EFE

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