Espana agencias

La castaña devuelve tradiciones al otoño en las zonas productoras e impulsa el turismo

Guardar

Madrid, 24 oct (EFE).- Desde el "Magosto", término que hace referencia a las castañas asadas" en el norte de España, hasta la Fiesta de la castaña en Pujerra (Málaga), el medio rural aprovecha la particular recogida de este fruto, muy vinculado al otoño, para celebrar sus tradiciones y acercar visitantes a zonas despobladas.

España mantiene una superficie de castaño en producción que se acerca a las 36.000 hectáreas.

PUBLICIDAD

En la pasada campaña, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se cosecharon 160.000 toneladas.

Para esta temporada, el avance de superficies y producciones, solo hasta mayo, cifra la estimación de cosecha en 90.000 toneladas, si bien es pronto para conocer la evolución de un ejercicio que califican como positivo desde varias zona productoras gracias a la climatología.

PUBLICIDAD

En la última campaña en España se recolectó el 96,9 % de la superficie en producción de castaños, 34.537 hectáreas, principalmente situadas en Galicia, que cuenta con el 66,6 % de la superficie, y en Andalucía (23,7 %).

En términos de producción, Galicia también es líder, con 144.729 toneladas recolectadas la pasada campaña y con distancia respecto a Castilla y León (5.140 toneladas), Extremadura (5.103 toneladas) y Andalucía (4.652 toneladas).

Mientras la recolecta continúa en algunas zonas del país, Pujerra (Málaga) se prepara para la Fiesta de la Castaña, declarada de Singularidad Turística Provincial, con la que espera atraer a más de 5.000 personas entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, según el administrador de la fiesta en el ayuntamiento, Francisco Calvente.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un tostón de castañas cocinado con anís y una degustación de dulces elaborados a partir de este ingrediente, entre los que destaca el rosco y la mistela, un licor a base de castaña del que contarán con más de 300 litros.

Además, se organizarán rutas para conocer el proceso de recogida de la castaña, fruto del que se usarán más de 1.000 kilos, 600 de ellos aportados por la Cooperativa situada en Valle del Genal de Cati Chicón, una mujer que lleva "toda la vida" dedicándose a su recolecta.

La cosecha sigue siendo "principalmente a mano", ya que usar máquinas puede llevar "más tiempo" al recoger el fruto junto piedras o brozas que después hay que separar, ha explicado Chicón, quien sí ha percibido un aumento de la tecnología en la fase de clasificación por tamaño y tipo de venta.

En los últimos años, Chicón ha observado un anticipo de hasta 16 días en la campaña de la castaña por los "inviernos secos", algo que no ha sucedido este, a su juicio, gracias a las "lluvias abundantes en invierno y el buen tiempo de después".

El próximo 7 de noviembre, Folgoso do Courel (Lugo) celebrará su Festa da Castaña con sello de interés turístico gallego y que desde 1980 conmemora el Magosto.

Este término significa castaña asada y pone el foco en la antigua tradición de las reuniones de vecinos para asar el alimento, según la técnico de turismo del ayuntamiento Marta Arza.

En esta fecha, el municipio espera cuadriplicar su población, de casi 1.000 habitantes, con ferias de artesanía, actuaciones de bandas de gaitas y la entrega de más de 700 kilos de castañas junto la degustación de caldo de castañas y comida típica del lugar.

En el caso de Asturias, las castañas se combinan con frisuelos y sidra, así lo han hecho esta semana en Cibuyo (Asturias), donde han asado 50 kilos al estilo tradicional como parte del programa "Volver al pueblo" de la Cámara de Comercio de Cangas de Narcea, ha explicado su responsable, Susana Gurdiel .

Esta iniciativa, que pretende fijar población en zonas despobladas, ha acercado a las familias apuntadas la cultura rural con la celebración del Amagüestu, un encuentro que los vecinos esperan repetir "muchos más años" para mantener vivas las tradiciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

En 2018, el mamífero acabó con casi la mitad de los polluelos de la población del otro depredador en el área de estudio

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

La exmujer de Rodolfo Sancho se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar de cómo ha vivido ella la situación de los audios filtrados y lo ocurrido en Tailandia

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Se preparan con una mezcla de plátano, copos de avena, crema de cacahuete y chocolate negro

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario