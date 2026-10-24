Iván Romero puede alcanzar en Anoeta los cien partidos con el Levante

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Valencia, 24 oct (EFE).- El delantero Iván Romero alcanzará los cien partidos con el Levante si juega ante la Real Sociedad el próximo domingo en San Sebastián.

El atacante, nacido en La Solana (Ciudad Real), llegó al conjunto valenciano en 2023 procedente del Sevilla y comenzó su etapa como levantinista en la temporada 2023-2024, en la que disputó 21 encuentros entre Liga y Copa del Rey y sólo marcó un gol.

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Su aportación creció de forma notable en el ejercicio 2024-2025, cuando participó en 35 partidos, firmó nueve tantos en Liga y fue una de las piezas fundamentales del ascenso del Levante.

En la campaña 2025-2026, ya en Primera División, Romero intervino en 32 encuentros ligueros y anotó siete goles y dos asistencias.

En este inicio del curso 26-27 Iván Romero se mantiene como uno de los jugadores de confianza de Luís Castro y ya ha marcado tres goles en nueve apariciones en LaLiga EA Sports.

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En total, en los 99 partidos como levantinista, el atacante lleva 20 goles y seis asistencias. De la actual plantilla, sólo Roger Brugué (129), Dela (113) y Oriol Rey (107) llevan más partidos que Iván Romero como levantinista. EFE

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