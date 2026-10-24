El PP acusa a Sánchez de apropiarse del 'Guernica' para "grabar un spot" en precampaña

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Madrid, 24 oct (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apropiarse del 'Guernica' y de "abusar de los recursos que son de todos" para "grabar un spot publicitario en precampaña electoral" en el Museo Reina Sofía de Madrid.

"Hay que tener cara. Le han abierto el Reina Sofía solo para él, para agrandar su ego. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del 'Guernica' para grabar un spot publicitario en precampaña electoral. El 29N se acabará el privilegio como forma de hacer política", ha escrito Tellado en su cuenta de la red social X.

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De esta forma ha reaccionado al video difundido por Sánchez en la misma red social, en el que aparece paseando por el Museo Reina Sofía y junto al cuadro de Picasso del 'Guernica', y donde defiende los valores antibelicistas de su Ejecutivo, como su rechazo a las guerras o a subir el gasto militar.

"Cuando miro este cuadro no veo solo una obra de arte. Veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón. Por eso, durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción. Lo hemos defendido en Europa y también en el resto del mundo. Y no ha sido fácil", dice Sánchez en el video. EFE

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