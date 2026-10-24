Duelo para tomar oxígeno con el debut de Borja Jiménez en el banquillo cadista

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Cádiz/Ceuta, 24 oct (EFE).- El Cádiz inicia la era post Albert Celades en un duelo ante el Ceuta en el que ambos contendientes confían en obtener tres puntos que permitan tomar oxígeno en la pugna por evitar el descenso, objetivo que en el caso andaluz se quiere impulsar con el técnico recién llegado Borja Jiménez.

El nuevo preparador cadista no ha acumulado los entrenamientos suficientes para afrontar el partido con sus mecanismos y automatismos, pero ya se calzó los borceguíes y se puso el chándal para tener una primera toma de contacto con sus jugadores.

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La prioridad pasa por asentar conceptos básicos y analizar las posibilidades de una plantilla sobre la que deberá construir su propuesta futbolística.

El encuentro supondrá la primera referencia competitiva para Jiménez, cuya llegada ha causado ilusión por su buen hacer al frente de sus anteriores equipos, sobre todo el Leganés, al que llevó a Primera División.

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La situación ahora es distinta y se le pide que saque al Cádiz de las posiciones de descenso, lo primero aumentando el cupo de victorias, toda vez que el club gaditano cuenta en 2026 con más entrenadores (cinco) que victorias logradas en el año natural entre la pasada temporada y la actual, con cuatro.

El once inicial es una incógnita y es posible que haya cambios respecto a las últimas alineaciones dispuestas por Albert Celades en su etapa al frente del banquillo.

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El Ceuta, por su parte, afronta el partido con la única intención de sumar la victoria o, como mínimo, el empate en una cita a la que llega después de haber perdido sus dos encuentros consecutivos en casa, ante Sabadell y Oviedo, ambos por 1-2, lo que ha provocado una mayor necesidad de afrontar este compromiso con ánimos de lograr algo positivo.

El técnico del Ceuta, José Juan Romero, ha ido recuperando efectivos en los últimos partidos, de modo que actualmente la lista de bajas únicamente se queda con el defensa Anuar, por molestias musculares, y el delantero Kenneth Mamah, que todavía no ha podido debutar tras haberse lesionado en la pretemporada.

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En cambio, el defensa Toni Abad ha vuelto a la convocatoria tras superar sus molestias musculares.

El Ceuta contará, en esta ocasión, con una nutrida representación de aficionados en Cádiz, ya que los abonados agotaron en apenas unas horas las 380 entradas disponibles para el graderío visitante así como otros también han optado por ir a diferentes zonas del estadio.

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El hecho de ser el desplazamiento más corto de la temporada -97 kilómetros separan Algeciras de Cádiz- ha despertado el interés de los aficionados caballas.

La pasada temporada el Ceuta consiguió arrancar un empate a cero en el entonces Nuevo Mirandilla mientras que en el partido de vuelta los ceutíes ganaron en el Alfonso Murube por 2-1.

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- Alineaciones probables:

Cádiz: Ezkieta o Gil; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Doué, Damián o Jandro, Zárate, Vázquez o Ibón Sánchez, Cordero; y Vladys.

Ceuta: Pedro López: Redru, Matos, Lapeña, Carlos Hernández; Marino, Okoro, Kuki Zalazar; Koné, Jordi Escobar y Sevikyan.

Estadio: JP Financial Estadio, de Cádiz.

Hora: 16.15 horas. EFE

jsb-rp/agr/cmm