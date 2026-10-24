Espana agencias

Duelo para tomar oxígeno con el debut de Borja Jiménez en el banquillo cadista

Guardar

Cádiz/Ceuta, 24 oct (EFE).- El Cádiz inicia la era post Albert Celades en un duelo ante el Ceuta en el que ambos contendientes confían en obtener tres puntos que permitan tomar oxígeno en la pugna por evitar el descenso, objetivo que en el caso andaluz se quiere impulsar con el técnico recién llegado Borja Jiménez.

El nuevo preparador cadista no ha acumulado los entrenamientos suficientes para afrontar el partido con sus mecanismos y automatismos, pero ya se calzó los borceguíes y se puso el chándal para tener una primera toma de contacto con sus jugadores.

PUBLICIDAD

La prioridad pasa por asentar conceptos básicos y analizar las posibilidades de una plantilla sobre la que deberá construir su propuesta futbolística.

El encuentro supondrá la primera referencia competitiva para Jiménez, cuya llegada ha causado ilusión por su buen hacer al frente de sus anteriores equipos, sobre todo el Leganés, al que llevó a Primera División.

PUBLICIDAD

La situación ahora es distinta y se le pide que saque al Cádiz de las posiciones de descenso, lo primero aumentando el cupo de victorias, toda vez que el club gaditano cuenta en 2026 con más entrenadores (cinco) que victorias logradas en el año natural entre la pasada temporada y la actual, con cuatro.

El once inicial es una incógnita y es posible que haya cambios respecto a las últimas alineaciones dispuestas por Albert Celades en su etapa al frente del banquillo.

El Ceuta, por su parte, afronta el partido con la única intención de sumar la victoria o, como mínimo, el empate en una cita a la que llega después de haber perdido sus dos encuentros consecutivos en casa, ante Sabadell y Oviedo, ambos por 1-2, lo que ha provocado una mayor necesidad de afrontar este compromiso con ánimos de lograr algo positivo.

El técnico del Ceuta, José Juan Romero, ha ido recuperando efectivos en los últimos partidos, de modo que actualmente la lista de bajas únicamente se queda con el defensa Anuar, por molestias musculares, y el delantero Kenneth Mamah, que todavía no ha podido debutar tras haberse lesionado en la pretemporada.

En cambio, el defensa Toni Abad ha vuelto a la convocatoria tras superar sus molestias musculares.

El Ceuta contará, en esta ocasión, con una nutrida representación de aficionados en Cádiz, ya que los abonados agotaron en apenas unas horas las 380 entradas disponibles para el graderío visitante así como otros también han optado por ir a diferentes zonas del estadio.

El hecho de ser el desplazamiento más corto de la temporada -97 kilómetros separan Algeciras de Cádiz- ha despertado el interés de los aficionados caballas.

La pasada temporada el Ceuta consiguió arrancar un empate a cero en el entonces Nuevo Mirandilla mientras que en el partido de vuelta los ceutíes ganaron en el Alfonso Murube por 2-1.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ezkieta o Gil; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Doué, Damián o Jandro, Zárate, Vázquez o Ibón Sánchez, Cordero; y Vladys.

Ceuta: Pedro López: Redru, Matos, Lapeña, Carlos Hernández; Marino, Okoro, Kuki Zalazar; Koné, Jordi Escobar y Sevikyan.

Estadio: JP Financial Estadio, de Cádiz.

Hora: 16.15 horas. EFE

jsb-rp/agr/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

En 2018, el mamífero acabó con casi la mitad de los polluelos de la población del otro depredador en el área de estudio

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

La exmujer de Rodolfo Sancho se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar de cómo ha vivido ella la situación de los audios filtrados y lo ocurrido en Tailandia

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Se preparan con una mezcla de plátano, copos de avena, crema de cacahuete y chocolate negro

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario