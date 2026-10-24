Espana agencias

Cinco duelos para decidir el clásico

Guardar

Juan José Lahuerta

Madrid, 24 oct (EFE).- El clásico del Camp Nou enfrentará este domingo a dos equipos separados por seis puntos y a cinco parejas de futbolistas llamadas a protagonizar algunas de las batallas decisivas del encuentro. Del desborde de Lamine Yamal ante Marc Cucurella al pulso por el balón entre Pedri y Arda Güler, el Barcelona y el Real Madrid medirán sus fuerzas en distintos sectores del campo.

PUBLICIDAD

Ocho goles en nueve jornadas de Liga contemplan a Lamine Yamal, una de las principales amenazas de un Barcelona que ha firmado un pleno de victorias. Su facilidad para desbordar, recortar hacia dentro y encontrar el disparo con la izquierda pondrá a prueba a Cucurella, encargado de cerrar el costado izquierdo del Real Madrid.

El lateral, todavía lejos de su mejor momento y algo apagado en el Real Madrid, conoce bien al extremo por su convivencia en la selección española y tendrá que combinar agresividad y paciencia para contener sus arrancadas. Evitar que Lamine reciba con ventaja y obligarle a jugar hacia fuera serán dos de sus principales desafíos. También deberá medir sus incorporaciones ofensivas para no dejar espacios a su espalda.

PUBLICIDAD

La explosividad de Anthony Gordon pondrá a examen la adaptación de Fede Valverde al lateral derecho. El inglés, acostumbrado a atacar los espacios y acelerar con el balón, intentará aprovechar cualquier desajuste del uruguayo, reconvertido en defensa durante los últimos encuentros por las necesidades de José Mourinho.

Valverde, si finalmente ocupa el lugar de Dumfries, la otra opción de Mourinho, responderá con su extraordinario despliegue físico, una virtud que le permite recorrer toda la banda sin perder capacidad para incorporarse al ataque. La vigilancia de Gordon exigirá atención a sus espaldas, pero también ofrecerá al madridista la posibilidad de castigar al extremo cuando este descuide sus obligaciones defensivas.

Dos futbolistas con el balón como principal argumento se disputarán el gobierno del centro del campo. Pedri, dueño de la pausa y del ritmo del Barcelona, intentará imponer su capacidad para conservar la posesión y encontrar compañeros entre líneas. Enfrente, Güler aportará su visión de juego, precisión en el pase y facilidad para acelerar las acciones ofensivas.

El turco ha ganado protagonismo en la organización del Real Madrid, especialmente después de que su entrada ante el Roma ayudara a corregir los problemas de circulación del equipo. Su posible asociación con Tchouaméni permitirá liberar su talento creativo, aunque también le obligará a trabajar sin balón para impedir que Pedri dirija cómodamente las operaciones.

Doce goles en diez enfrentamientos contra el Barcelona convierten a Kylian Mbappé en una amenaza conocida para la defensa azulgrana. El francés intentará explotar su velocidad y sus movimientos al espacio frente a Cubarsí, uno de los principales responsables de sostener la línea adelantada que caracteriza al conjunto de Hansi Flick.

La lectura del juego y la anticipación del joven central serán fundamentales para contener a un delantero capaz de castigar cualquier error de colocación. Cubarsí deberá decidir cuándo anticiparse y cuándo retroceder, una elección especialmente delicada ante un Mbappé que necesita pocos metros para convertir una carrera en una ocasión de gol.

La ausencia por sanción de Vinícius ha abierto las puertas del protagonismo a Yan Diomande, que llega al clásico después de marcar en tres de sus últimos cuatro partidos (Villarreal, Sevilla y Leipzig). Su velocidad, verticalidad y facilidad para encarar amenazarán el costado derecho del Barcelona, debilitado por las bajas defensivas que han condicionado las decisiones de Flick.

Xavi Espart afrontará uno de los mayores desafíos de su todavía corta trayectoria si finalmente ocupa el lateral derecho. El canterano tendrá que controlar las arrancadas de un extremo que atraviesa un buen momento y que intentará aprovechar su menor experiencia. La ayuda de sus compañeros y la protección de los espacios serán fundamentales para contener al marfileño. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

En 2018, el mamífero acabó con casi la mitad de los polluelos de la población del otro depredador en el área de estudio

La “batalla” de los linces ibéricos y los milanos negros en Doñana: la sequía y la escasez de conejos llevan al felino a cazar crías del ave rapaz

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

La exmujer de Rodolfo Sancho se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar de cómo ha vivido ella la situación de los audios filtrados y lo ocurrido en Tailandia

Silvia Bronchalo habla como nunca sobre el caso de su hijo Daniel Sancho: “No sé qué hubiera sido de mí si me dicen que es mi hijo el que está descuartizado”

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Se preparan con una mezcla de plátano, copos de avena, crema de cacahuete y chocolate negro

Barritas energéticas saludables con solo cuatro ingredientes: una receta nutritiva que se prepara en 10 minutos

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario