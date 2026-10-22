Óscar López confirma que el 1 de enero se subirá el sueldo a los funcionarios

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Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el 1 de enero se subirá el sueldo de los funcionarios, aunque no ha dado la fecha en la que el Gobierno procederá a aprobar esta medida.

En una entrevista en el programa "Las Mañanas", de RNE, ha insistido en que el Ejecutivo "cumple con sus compromisos, y más con los sindicatos", por lo que el salario de los empleados públicos "sí se va a subir".

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"Es un compromiso que alcanzó este Gobierno con todas las centrales sindicales" e "hicimos un acuerdo que era para cuatro años. Ya se cumplió, por supuesto, el año pasado y se tiene que cumplir el año que viene, el 1 de enero", ha detallado.

CCOO, UGT y CSIF ya dijeron esta misma semana que el Gobierno se había comprometido con ellos a subir el salario de los empleados públicos en un 4,5 % en 2027.

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El acuerdo con el Ejecutivo establecía un incremento salarial fijo del 2,5 % para 2025, un incremento fijo del 1,5 % y un incremento variable (dependiendo de la evolución del IPC) del 0,5 % para 2026, y un incremento fijo del 4,5 % para el año 2027.

CCOO ha exigido al Gobierno "que diga cuándo lo va a aprobar", mientras que UGT y CSIF han considerado que debería suceder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos. EFE

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