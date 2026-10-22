Martín recuerda que "Márquez siempre ha sido muy rápido aquí" y que la Aprilia "va bien"

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder del mundial de MotoGP recuerda sobre el trazado de Phillip Island, escenario del Gran Premio de Australia de MotoGP, que "Márquez siempre ha sido muy rápido" pero también que la Aprilia "va bien".

El líder de MotoGP insiste en que a Márquez "es una pista que se le da bien", aunque recuerda que ninguno de los dos estuvo el pasado año en Phillip Island, pero que "la Aprilia fue muy bien, la Ducati también, así que bueno, a ver qué podemos sacar".

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Martín (líder con 355 puntos) dice no llegar pensando en si tiene que meter o no puntos a su rival, que su mentalidad es hacerlo "lo mejor que pueda" y que si eso le da "para sacar puntos, perfecto" o que si le da para "perder los menos puntos posibles, perfecto".

"Al final, por pensar que quiero ganar, voy a ganar", explica un Jorge Martín que dice tener que "hacer todo bien" y que eso le permitirá "pelear por ganar", aunque enseguida recordó que en Autralia la climatología siempre es protagonista y que este fin de semana "pinta feo"..

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Aunque reconoció que "no es algo que pueda controlar", por lo que en el fondo daba un poco igual pues "alguien puede pensar que en agua va súper rápido y se cae en la décima vuelta", por lo que al final "es lo mismo para todos" y que debe intentar "ser rápido" y hacerlo "lo mejor posible". EFE