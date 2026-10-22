Los cambios del sistema de dependencia y de discapacidad, en vigor desde este viernes

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Madrid, 22 oct (EFE).- La reforma de la dependencia y la discapacidad, en vigor desde este viernes, amplía los servicios y prestaciones a dependientes y personas con discapacidad, refuerza los cuidados dentro del hogar y reduce la burocracia, con lo que, por ejemplo, se deberá resolver el reconocimiento de la dependencia en un plazo máximo de 3 meses.

La norma recoge la posibilidad de disponer de productos de apoyo para la autonomía personal a modo de préstamo, como sillas de ruedas o andadores, y que los centros de día amplíen servicios a personas que vivan en sus domicilios y necesiten apoyos, como facilitar comidas.

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Con la nueva regulación, se prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona a través de nuevos servicios o permitiendo recibir varias prestaciones, fijando diferentes plazos para que las administraciones autonómicas adapten sus recursos y sistemas a las medidas y novedades organizativas y de gestión.

Tener reconocida la dependencia facilitará el acceso al grado de discapacidad.

- Elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.

- Refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea, de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite.

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- El servicio a domicilio podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico.

- No solo los familiares podrán ser beneficiarios de la prestación económica para cuidados, sino también personas allegadas, como amigos o vecinos, cuando asuman estas responsabilidades.

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- La asistencia personal se amplía, sin restringirla a los ámbitos educativo y laboral, hacia la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.

- La teleasistencia será un derecho para todas las personas que tengan reconocida una dependencia y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.

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- La reforma garantiza por ley que el estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

- Reduce los plazos máximos para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, que pasa de 6 meses a 3 meses.

- Blinda la financiación del sistema de dependencia, estableciendo por ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la inversión.

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- Permite el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.

- Reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.

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- Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.

- Incluye la figura del 'facilitador procesal' para personas con discapacidad, un profesional que prestará apoyo durante un procedimiento judicial y evitará situaciones de indefensión a personas con dificultades de comprensión.

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- La Atención temprana es un derecho subjetivo: Las familias con niños de 0 a 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo podrán exigir en sus comunidades el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.

- Prohíbe la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad y se regula la figura de un facilitador procesal en los procesos judiciales. EFE

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