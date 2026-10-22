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La fiscal rebaja a 16 años la petición de cárcel para los acusados de una paliza mortal en Alcobendas (Madrid)

28/01/2026 Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno creará 69 plazas judiciales en la Comunidad de Madrid en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia. Las 69 plazas se repartirán en 64 para tribunales de instancia, 1 en la Audiencia Provincial y 4 en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
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La Fiscalía de Madrid ha rebajado de 18 a 16 años de prisión la pena que solicita para cada uno de los dos acusados de matar a golpes a un hombre en Alcobendas el 3 de mayo de 2024, al apreciar la atenuante de intoxicación etílica por la disminución de sus capacidades volitivas debido al consumo de alcohol.

El juicio contra los dos acusados por la muerte de L. G. ha quedado visto para sentencia con los informes finales de las partes. La víctima falleció tras recibir una brutal paliza en la avenida del doctor Severo Ochoa de Alcobendas. Tras la agresión, en la que le rompieron el bazo, los procesados dejaron a la víctima desnuda tendida en el suelo. Murió a los minutos.

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El Ministerio Público reclama además cinco años de libertad vigilada para uno de ellos, David, diagnosticado de abuso crónico de alcohol. La fiscal ha introducido esta modificación en su informe final, en el que ha mantenido la calificación de los hechos como un delito de asesinato.

No obstante, ha reducido la pena inicialmente solicitada para ambos procesados al considerar que la intoxicación etílica afectó a sus capacidades volitivas, es decir, a su capacidad para actuar conforme a su voluntad.

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En su informe, la fiscal ha aludido a la declaración de una de las testigos presenciales del ataque y de las médicos forenses para afirmar que las múltiples lesiones eran de gravedad y que habrían matado a cualquier persona. "Hay prueba suficiente para considerar acreditado que con su actuación conjunta le causaron la muerte", ha subrayado la representante del Ministerio Fiscal.

A pesar de que el propio fallecido identificó a sus agresores antes de morir, uno de ellos negó ayer en su declaración ante el tribunal su participación en la agresión e incriminó al otro. En su caso, la Policía no halló restos biológicos de la víctima en su cuerpo mientras que en el caso del otro, se localizó sangre en sus zapatillas y en sus manos.

En el momento de los hechos, varios viandantes dieron aviso de la agresión y presenciaron cómo los atacantes dejaban a la víctima completamente desnuda, salvo por los calcetines.

Durante la prueba documental, la sala ha reproducido la llamada de un viandante al servicio de emergencias 112 en la que alertaba de que "tres personas se estaban pegando" y solicitaba que avisaran a la Policía para que acudiera al lugar de los hechos.

A PLENA LUZ DEL DÍA

Los hechos ocurrieron sobre las 13.17 horas del 3 de mayo de 2024, cuando ambos procesados abordaron a la víctima, a la que conocían, y comenzaron a discutir. Uno de ellos, identificado como O. A. P., le agarró del brazo y, tras una actitud violenta, le propinaron un fuerte bofetón que le hizo caer al suelo.

A continuación, ambos continuaron golpeándole repetidamente con patadas en la cabeza y el costado, pese a que ya no podía defenderse, y abandonaron el lugar dejándolo desnudo en el suelo. Fueron detenidos a escasos metros por agentes de la Policía Nacional, alertados por los testigos. La agresión le provocó una rotura traumática del bazo que derivó en un shock hipovolémico hemorrágico y su posterior fallecimiento.

Tras su detención, los dos acusados justificaron inicialmente la agresión alegando que la víctima les había robado un teléfono móvil la noche anterior. Sin embargo, la madre del fallecido negó esta versión y aseguró que su hijo había pasado la noche con ella.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 18 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de asesinato, así como una indemnización de 190.000 euros para los familiares del fallecido.

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EuropaPress

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