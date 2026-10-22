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La familia real llega este jueves a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias 2026

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Oviedo, 22 oct (EFE).- Los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegan este jueves a Oviedo para presidir los actos centrales de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026; el primero de ellos será el tradicional concierto de la víspera de la ceremonia que reconocerá a figuras como Patti Smith, Julian Barnes o Leo Messi.

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo será el escenario del concierto que presidirá la familia real este jueves por la tarde y en el que el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, interpretará una selección de movimientos de Mendelssohn dirigidos por Nuno Coelho.

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El viernes 23 por la mañana tendrán lugar las también tradicionales audiencias en el Hotel de la Reconquista de Oviedo en las que la princesa de Asturias dará un paso más en su creciente protagonismo en los actos de los galardones al recibir, por primera vez en solitario, a los premiados.

Antes, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, recibirán en audiencia, sin la presencia de los reyes, a los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, un acto que años anteriores habían protagonizado en conjunto los cuatro miembros de la familia real.

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Los reyes y sus hijas también celebrarán una audiencia esa misma mañana con los galardonados con las Medallas de Asturias, los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos de la comunidad de 2026, así como a los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, los reyes presidirán junto con la princesa y la infanta, el acto central de la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo, y en el que tanto el rey como la princesa Leonor pronunciarán sendos discursos.

Unos galardones que en esta ocasión reconocerán la excelencia y el compromiso de la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes); al estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional).

También recogerá el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el de los Deportes, el futbolista argentino Leo Messi; el de las Letras 2026, el escritor británico Julian Barnes, y el de la Concordia, la astronauta estadounidense Christina Koch.​​​

El sábado 24 de octubre, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026', que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana. EFE

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