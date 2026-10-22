París, 22 oct (EFE).- Etapas del Tour de Francia femenino de 2027, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París.
- Etapas del Tour de Francia femenino de 2027
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.1. 30/07 Leeds - Manchester 86
.2. 31/07 Manchester- Sheffield 154
.3. 01/08 Londres - Londres (CRE) 18
.4. 02/08 Le Touquet - Calais 123
.5. 03/08 Neufchatel-en-Bray - Mgnanville 161
.6. 04/08 Orléans - Bourges 138
.7. 05/08 Nevers - La Loge des Gardes 155
.8. 06/08 La Bourboule - Clermont-Ferrand 151
.9. 07/08 Clermont-Ferrand - Puy de Dôme 170. EFE
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