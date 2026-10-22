Espana agencias

El ministro Pablo Bustinduy será el portavoz de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales

17/10/2026 El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
Guardar

El actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de la campaña de Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, según ha informado la coalición en un comunicado.

Bustinduy, que sonó con fuerza en las quinielas para ser candidato de la coalición pero se autodescartó en diversas ocasiones, asume este rol para reforzar el perfil "coral" de la candidatura y su mensaje de situar como prioridad las políticas de vivienda. Además, es el representante en el Gobierno más valorado de los ministros de Sumar, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

PUBLICIDAD

Según ha informado Frente Amplio, el ministro ha mostrado desde el comienzo su "apoyo total" a la coalición electoral y su disposición para trabajar "intensamente" en esta campaña en la que "está en juego garantizar el derecho a la vivienda y defender los salarios, las pensiones y los servicios públicos de las familias trabajadoras".

Bustinduy ya fue uno de los dirigentes que intervino en el lanzamiento oficial de la candidatura el pasado sábado en Madrid, junto a la aspirante a la Moncloa de la coalición, Ada Colau, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros referentes de Frente Amplio.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, han destacado que durante su gestión ha hecho frente a los "abusos de las grandes empresas", ha "liderado" las negociaciones de los reales decretos ley de vivienda e impulsado la reforma y financiación de la ley de Dependencia, que es "uno de los grandes logros" de esta legislatura del socio minoritario del Ejecutivo en el Gobierno.

EL 29N SERÁ UN "REFERÉNDUM SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA"

"Las movilizaciones en cada rincón de nuestro país señalan un camino muy claro: este va a ser el otoño de la vivienda y nuestro trabajo es llevar ese impulso a las urnas", ha asegurado el nuevo portavoz del Frente Amplio en declaraciones remitidas a los medios.

Es más, ha enfatizado que el próximo 29N será "un referéndum sobre el derecho a la vivienda" y el país "tendrá que decidir entre quienes abrazan a los especuladores y a quienes quieren recortar derechos, o avanzar con decisión hacia una nueva política de vivienda que ponga por delante las necesidades de la clase trabajadora".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

La histórica presentadora disfruta junto a su marido, Juan Carlos Bolland, de una etapa alejada de los focos

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Cuero, bisutería, vidrio y textil se exhiben en un recorrido gratuito que también permite ver a los creadores trabajar en directo

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

El demandante señala que ciertas “condiciones y requisitos discriminatorios” le impidieron participar en el proceso de selección en igualdad de oportunidades

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

La escasez de queroseno se suma al desabastecimiento de alimentos en supermercados, mientras el Gobierno negocia con los transportistas una salida al conflicto

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos

El Tribunal Superior ha revocado la sentencia de la primera instancia ante la falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto robo

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona