El ministro Pablo Bustinduy será el portavoz de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales

17/10/2026 El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de la campaña de Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, según ha informado la coalición en un comunicado.

Bustinduy, que sonó con fuerza en las quinielas para ser candidato de la coalición pero se autodescartó en diversas ocasiones, asume este rol para reforzar el perfil "coral" de la candidatura y su mensaje de situar como prioridad las políticas de vivienda. Además, es el representante en el Gobierno más valorado de los ministros de Sumar, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

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Según ha informado Frente Amplio, el ministro ha mostrado desde el comienzo su "apoyo total" a la coalición electoral y su disposición para trabajar "intensamente" en esta campaña en la que "está en juego garantizar el derecho a la vivienda y defender los salarios, las pensiones y los servicios públicos de las familias trabajadoras".

Bustinduy ya fue uno de los dirigentes que intervino en el lanzamiento oficial de la candidatura el pasado sábado en Madrid, junto a la aspirante a la Moncloa de la coalición, Ada Colau, el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros referentes de Frente Amplio.

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Por ejemplo, han destacado que durante su gestión ha hecho frente a los "abusos de las grandes empresas", ha "liderado" las negociaciones de los reales decretos ley de vivienda e impulsado la reforma y financiación de la ley de Dependencia, que es "uno de los grandes logros" de esta legislatura del socio minoritario del Ejecutivo en el Gobierno.

EL 29N SERÁ UN "REFERÉNDUM SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA"

"Las movilizaciones en cada rincón de nuestro país señalan un camino muy claro: este va a ser el otoño de la vivienda y nuestro trabajo es llevar ese impulso a las urnas", ha asegurado el nuevo portavoz del Frente Amplio en declaraciones remitidas a los medios.

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Es más, ha enfatizado que el próximo 29N será "un referéndum sobre el derecho a la vivienda" y el país "tendrá que decidir entre quienes abrazan a los especuladores y a quienes quieren recortar derechos, o avanzar con decisión hacia una nueva política de vivienda que ponga por delante las necesidades de la clase trabajadora".