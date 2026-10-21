Sustituyen la columna de la Mezquita-Catedral de Córdoba dañada en el incendio de 2025

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Córdoba, 21 oct (EFE).- El equipo técnico del Cabildo Catedral de Córdoba ha sustituido con éxito la columna de la Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad, que resultó dañada durante el incendio de agosto de 2025, cumpliendo con el proyecto de restauración aprobado por la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

El Cabildo ha explicado en un nota que la intervención ha consistido en la sustitución de los elementos afectados, fuste y capitel, motivado por el deterioro ocasionado al alcanzar estos elementos sustentantes su límite de carga como consecuencia de los daños sufridos por las llamas.

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La operación se ha llevado a cabo a las 06:00 horas de este miércoles, antes del comienzo del horario de visitas, al objeto de compatibilizar estos trabajos con la actividad habitual del monumento y evitar interferencias en las visitas.

La intervención ha requerido una planificación específica y una ejecución especialmente compleja, dadas las características del edificio y la necesidad de actuar con las máximas garantías.

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Con esta actuación, el Cabildo Catedral continúa avanzando en los trabajos necesarios para atender las consecuencias del incendio y preservar la integridad de uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico y artístico de Córdoba mediante la intervención especializada y la adopción de las medidas necesarias para garantizar su adecuada preservación. EFE