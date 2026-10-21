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Más de 1.500 expertos abordan el uso de la IA para consegir una Justicia más ágil

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A Coruña, 21 oct (EFE).- Más de 1.500 tecnólogos y juristas abordan el uso de una Inteligencia Artificial (IA) responsable para una justicia más ágil en el DATAfórum 2026 que se celebra en A Coruña desde este miércoles y hasta el 23 de octubre.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha manifestado que se analizará el "impacto de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia", lo que debe de "servir de palanca para fortalecer el impacto social".

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Olmedo ha resaltado que ya se emplea la IA en los tribunales para traducciones, convertir textos a un lenguaje más sencillo o, en el caso de la Fiscalía, redactar escritos de calificación en delitos contra la seguridad vial.

Esta edición del DATAfórum llega tras las de Salamanca, Gijón, Granada y León, con ponentes como la ingeniera especializada en IA Alba Meijide, el físico cuántico José Ignacio Latorre, la directora general de IA del Gobierno, Aleida Alcaide; el director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Alberto Gago, y el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva.

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También participan la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, así como el ministro de Justicia, Félix Bolaños. EFE

(foto)

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