España

Un hospital español logra trasplantar un riñón con una sola incisión

Se trata del primer trasplante renal robótico de donante vivo en Europa

Personal médico con batas quirúrgicas opera a un paciente mediante un brazo robótico en un quirófano equipado con pantallas
Un equipo médico del Hospital de Bellvitge interviene a un paciente mediante un sistema de cirugía robótica de incisión única para un trasplante renal. (Hospital de Bellvitge)
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El Hospital de Bellvitge de Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante renal de donante vivo en Europa con la plataforma robótica Da Vinci SP. Esta técnica quirúrgica, concebida para reducir la agresión quirúrgica y acelerar la recuperación funcional, requiere incisión única para realizarse.

La intervención se llevó a cabo el pasado septiembre y, hasta entonces, solo existían precedentes en Estados Unidos. La operación, realizada por el Servicio de Urología, requirió una mínima incisión de 7 centímetros, por la que un único brazo robótico introduce tres instrumentos microarticulados y un endoscopio 3D.

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El procedimiento culminó con éxito y la paciente ya ha recibido el alta médica. Desde entonces, el centro ha repetido la técnica en otros dos trasplantes renales de donante vivo.

Una única incisión para trasplantar un riñón

Dispositivo médico transparente conectado a una incisión en la piel de un paciente, manipulado por una mano con guante quirúrgico
Un equipo quirúrgico del Hospital de Bellvitge emplea un dispositivo de incisión única durante un trasplante renal con asistencia robótica. (Hospital de Bellvitge)

El Hospital de Bellvitge se ha convertido en toda una referencia nacional e internacional en trasplantes robóticos. El pasado mes de julio, alcanzó los 300 trasplantes renales robóticos. El programa utilizaba hasta ahora el robot multiport Da Vinci, que requiere entre tres y cinco incisiones independientes para introducir los brazos robóticos, los instrumentos y la cámara.

Ahora, el equipo de Urología ha conseguido reducirla a tan solo un corte. “Se genera una sola cicatriz, se reduce el dolor postoperatorio y se acelera la recuperación funcional del paciente”, ha valorado el doctor Òscar Buisan, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Bellvitge.

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Histórico avance en la cirugía infantil en España. Este vídeo muestra momentos de la primera intervención quirúrgica robótica realizada a un bebé, una compleja operación para corregir una patología renal que ha sido todo un éxito.

El sistema permite al cirujano manejar los instrumentos desde una consola con un rango de movimiento de 360 grados y controles diseñados para ampliar la versatilidad y el control quirúrgico. Sus sensores permiten percibir la fuerza aplicada en cada momento, mientras que las ópticas y el procesamiento de imagen ofrecen una visión tridimensional detallada del campo quirúrgico para evitar daños en tejidos ajenos al procedimiento.

Ocho años de liderazgo en el trasplante robótico

El programa de trasplante renal robótico se puso en marcha en 2018 bajo la dirección del doctor Francesc Vigués. El especialista ha señalado que la experiencia acumulada “ha permitido que se beneficien del acceso robótico pacientes con trasplantes cada vez más complejos, permitiendo hacer trasplantes que en algunos casos no habrían sido posibles de otra manera”.

Una cirujana con mascarilla y gorro quirúrgico observa junto a los brazos mecánicos de un robot de operaciones
El equipo médico del Hospital de Bellvitge opera con un sistema quirúrgico robotizado durante un trasplante renal de incisión única. (Hospital de Bellvitge)

El hospital implantó con éxito en 2020 un trasplante robótico ortotópico, una técnica descrita y practicada por primera vez en el centro. Vigués ha afirmado que esa experiencia les ha convertido en referencia para otros hospitales y ha permitido ayudar a poner en marcha programas de trasplante robótico en múltiples centros españoles y europeos.

La expansión de la cirugía robótica ha acompañado al aumento de las donaciones en vida. En 2025, el Hospital de Bellvitge lideró el trasplante renal en España con 207 intervenciones y también el de donante vivo, con 43 operaciones, todas efectuadas mediante cirugía robótica.

El centro ha encabezado los trasplantes de donante vivo durante los tres últimos años. Más del 90% de sus 300 trasplantes robóticos han correspondido a este tipo de donación.

En Cataluña, las intervenciones con robots quirúrgicos pasaron de 1.288 en 2018 a 9.402 en 2025, un aumento superior al 700% en ocho años. En esta actividad, el Bellvitge es toda una referencia.

Un cirujano con gafas, mascarilla y bata azul mira al frente junto a otros integrantes del personal médico en un quirófano
El equipo quirúrgico del Hospital de Bellvitge interviene a un paciente durante un trasplante renal efectuado mediante cirugía robótica de una sola incisión. (Hospital de Bellvitge)

El hospital cuenta actualmente con seis robots quirúrgicos, con los que espera seguir ampliando su capacidad de intervención. Bellvitge realizó unas 1.200 intervenciones robóticas en 2025 y prevé alcanzar las 1.600 en 2026 y cerca de 2.000 en 2027. El centro aplica esta tecnología en un número amplio de procedimientos y ha asociado su uso a la reducción de complicaciones, de la estancia media y del dolor postoperatorio.

Además de Urología, el robot uniportal se emplea en Ginecología, Cirugía Torácica, Cirugía General y Digestiva y Otorrinolaringología. La previsión es que el centro cierre el 2026 con entre 350 y 400 intervenciones realizadas con este sistema y se sitúe entre 500 y 600 en 2027.

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