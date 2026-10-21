La FP y el Bachillerato en la privada, con mayor tasa de graduación que en la pública

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Madrid, 21 oct (EFE).- El alumnado que estudia en centros privados de Formación Profesional y de Bachillerato tiene una tasa de graduación más alta que en la pública y el porcentaje de alumnos que se titula es mayor.

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación sobre el seguimiento educativo y rendimiento académico del alumnado que accede a Bachillerato y a la Formación Profesional, el 91,5 % de los estudiantes de bachiller de centros privados tituló a los cuatro años frente al 83 % de los que estudiaron en centros públicos.

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En el caso de la Formación Profesional, tanto en grado superior como en grado medio, entre el 83 % y el 86 % se gradúa en centros privados y entre el 64 % y el 73 % en la pública.

No obstante, según esta estadística el porcentaje de alumnado que finaliza el Bachillerato en los dos cursos que marca esta etapa ha caído y es del 76,7 % frente al 80 % que se registró en el curso escolar anterior.

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Menos de 8 de cada diez estudiantes que accedieron al Bachillerato en 2020-2021 finalizaron a tiempo, y un 7 % necesitó un curso escolar más para acabar.

Las comunidades con mayores porcentajes de alumnado que consigue el título en dos años son País Vasco (86,5 %), Comunidad Foral de Navarra (84,9 %), La Rioja (82,5 %) y Cantabria (80,2 %).

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Al tercer año destaca el porcentaje de titulados de la ciudad autónoma de Ceuta (12 %) y de Melilla (11,7 %), seguidas de Extremadura (8,4 %) y Galicia (8,2 %).

Y el 85 % del alumnado que accedió a Bachillerato en el curso 2020-2021 necesitó hasta cuatro años para titular.

Por otra parte el 92,4 % del alumnado que empezó Bachillerato continuó matriculado en esta enseñanza al año siguiente, un 4,3 % se pasó a una FP de Grado Medio y un 3,3 % abandonó el sistema educativo.

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La estadística muestra que el 60 % de los matriculados en FP superior terminaron a tiempo, en dos años, mientras que un 12,7 % adicional necesitó un tercer año y un 3,8 % más un cuarto año.

Las comunidades con mayores porcentajes de alumnado que concluye el grado Superior en dos años son Andalucía (66,8 %), Canarias (65 %) y País Vasco (63,3 %). En el tercer año destacan los titulados de la ciudad autónoma de Ceuta (18 %), La Rioja (17,5 %) y Cantabria (17,1 %).

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Atendiendo a la titularidad del centro, el 73,2 % del alumnado que accedió a FP superior en centros públicos necesitó cuatro años para titular, el 81 % quienes estudiaron en privada concertada y el 85,8 % quienes lo hicieron a enseñanza privada.

La enseñanza privada de FP destaca con mayores diferencias frente a la pública en el Principado de Asturias (más de 20 puntos), en la Región de Murcia (más de 19,5 puntos) y Cantabria (casi 18 puntos más).

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La excepción es Comunidad Foral de Navarra, donde el porcentaje de titulación de los centros públicos supera al de la enseñanza privada no concertada en 23 puntos.

En FP de grado Medio, el 63,9 % del alumnado que inicio el ciclo en centros de titularidad pública tituló, el 72 % en la enseñanza concertada y el 83,2 % en la enseñanza privada.

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Tan solo en la FP de grado Básico la tasa de graduados es similar en centros privados y públicos: el 52,9 % del alumnado de la pública titula y el 54,8 % entre quienes accedieron a enseñanza privada concertada.

El Ministerio destaca que el rendimiento del alumnado de Bachillerato y de FP en comparación con la promoción anterior, que era la de la pandemia y fue mayor, se acerca más a las realidades de promociones anteriores. EFE

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