El alero esloveno Gregor Glas ficha por el FIATC Girona con un contrato temporal

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Girona, 21 oct (EFE).- El alero esloveno Gregor Glas ha fichado por el FIATC Girona con un contrato temporal para ayudar al equipo en un momento marcado por la plaga de bajas, según ha informado el club de Marc Gasol este miércoles.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, ha admitido en unas declaraciones distribuidas por la propia entidad que han decidido fichar un alero ante las bajas de Pep Busquets y Maxi Fjellerup y el reto de la doble competición.

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"Queríamos mantener las dinámicas del equipo y evitar que ningún jugador acumule demasiados minutos, especialmente al comienzo de la temporada, para que no lo acabemos pagando más adelante. El club ha hecho un esfuerzo importante con esta contratación", ha añadido.

Glas, de 25 años y 198 centímetros, viene de promediar nueve puntos con el Samobor croata en la fase previa de la Copa FIBA Europa y antes había militado en el SIXT Primorska de su país, el Dynamic Balkan Bet y el Partizan de Belgrado serbios, el Mornar-Barsko Zlato montenegrino, el Cedevita esloveno y el GGMT austríaco.

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Con el equipo austríaco, el alero registró unos números de 15,7 puntos, 3,2 rebotes, 2,9 asistencias y 12,5 créditos de valoración por encuentro.

Debutó con la selección absoluta de Eslovenia cuando aún era junior de primer año y tiene experiencia en Europa, incluso en la Euroliga.

San Emeterio también ha destacado que es un jugador que hace tiempo que estaba en el radar del club y que "casualmente estaba libre en este momento".

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"Gregor encaja muy bien en nuestro modelo de juego. Es un tres con capacidad anotadora y que sobre todo nos ayudará a crear espacios para nuestros generadores. Al mismo tiempo podrá aprovechar estas ventajas para finalizar", ha afirmado. EFE

asm/fa/fc