Dos detenidos y varios heridos en los disturbios tras la protesta contra un acto de Abascal en A Coruña

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Dos personas han sido detenidas y más de una decena han resultado heridas este miércoles durante los disturbios y cargas policiales producidas en el marco de una protesta contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en la Praza de María Pita, en A Coruña.

Unas 4.000 personas se han concentrado desde las 11.00 en la céntrica plaza coruñesa, donde a las 12.00 horas realizaba una intervención ante los medios el presidente de Vox.

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Tras un cordón policial formado por más de una docena de furgones de la Policía Nacional, los manifestantes, convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras, se situaban en las proximidades del Ayuntamiento, mientras que el acto de Vox se celebraba en la entrada a la plaza por Puerta Real.

Así, los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, coreaban consignas como 'A Coruña es antifascista' o 'No sois nada sin la policía', sin que se produjesen incidentes hasta que al finalizar el acto de Vox se produjo un encontronazo entre policía y manifestantes tras el lanzamiento de huevos y objetos como mecheros contra el cordón policial.

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A continuación, la tensión se fue incrementando y dio lugar a una nueva carga, en la que al menos uno de los jóvenes resultó herido, con heridas visibles en el rostro.

Tras esta situación, los disturbios se fueron repitiendo hasta desplazarse hacia la esquina de la plaza en la salida hacia San Agustín, donde algunos manifestantes comenzaron a emplear las sillas de una de las terrazas de un establecimiento hostelero contra los agentes, además de piedras y diferente mobiliario urbano. Una de las piedras sobrepasó el cordón policial y golpeó en una pierna a una periodista, que tuvo que acudir a un centro sanitario para recibir asistencia.

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Los incidentes se fueron sucediendo y la policía desplazó a los manifestantes hacia la iglesia de San Jorge, donde se repitieron las cargas en las calles aledañas al Pazo de María Pita hasta poco antes de las 15.00 horas.

"CONTRA SU ODIO Y SU RACISMO"

Al inicio de la manifestación, en declaraciones a los medios, el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, ha reivindicado que "los discursos de odio que lanza" la formación de Santiago Abascal "no son bien recibidos en Galicia".

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"Su odio y su racismo son una estrategia para dividir a las clases populares. Los problemas de la juventud gallega no son los migrantes,ni el feminismo, ni el colectivo LGTB, es el fracaso del sistema capitalista", ha subrayado Gabiás.

Así, el responsable de Galiza Nova ha señalado que "ante la provocación" y la "presencia del ultraespañolismo en Galicia", el pueblo gallego "tiene que autoorganizarse" y "gritar alto y claro que Galicia es antifascista y que su odio no tiene cabida".

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"No estamos ejerciendo violencia, estamos ejerciendo nuestro derecho a reunión. Estamos rodeados por la policía y solo decimos que los discursos de odio en Galicia no tienen cabida", ha aseverado Gabiás.

ABASCAL TACHA LA PROTESTA DE "COACCIÓN"

Durante el acto, preguntado por la protesta, Santiago Abascal ha defendido que "no hay coacción" que pueda con ellos, asegurando que la presencia de los manifestantes no les daba "ningún miedo".

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Asimismo, ha reivindicado que con un cambio de Gobierno "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad".

"Muchos vecinos han querido venir a escuchar en libertad y se han encontrado la coacción de los cómplices y de los socios de Pedro Sánchez. La coacción violenta de la cual sólo nos protegen los antidisturbios", ha afirmado Abascal, asegurando que es "la misma coacción" que se produce en la Puerta del Sol "contra periodistas e informadores".

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En esta línea, ha afirmado que si fuese el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien celebrase un acto en la Praza de María Pita "en esta plaza no habría nadie y habría tenido unos cordones de seguridad", a lo que ha añadido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "habría garantizado que pueda hablar en libertad".

"Cuando Pedro Sánchez camina por España, que lo hace con dificultad después de tanta traición, hay muchos ciudadanos que se dirigen a él espontáneamente. Pero este es un acto organizado y un acto permitido por la delegación del Gobierno", ha zanjado al respecto Santiago Abascal.

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AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA CONDENA "ACTOS VIOLENTOS"

Tras producirse los disturbios, el Ayuntamiento de A Coruña ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su "más rotunda condena" contra "los actos violentos" que este miércoles han causado daños y heridos en María Pita.

"Cualquier reivindicación pierde su legitimidad cuando se recurre a la violencia, se ataca a personas inocentes y se dañan bienes privados de particulares", ha lamentado la alcaldesa, Inés Rey, que ha cifrado en casi 5.000 las personas concentradas en la plaza.

En este contexto, la regidora ha trasladado su apoyo a todas las personas que resultaron heridas y también a las que padecieron daños en sus negocios, destacando "el derecho y el comportamiento cívico de aquellas personas que acudieron a la convocatoria para manifestarse pacíficamente contra el fascismo".

Del mismo modo, Inés Rey ha lamentado la "deriva violenta" que tomó la convocatoria de esta jornada, especialmente en una ciudad como A Coruña, ha destacado, "que siempre se ha caracterizado por su talante cívico, pacífico y dialogante".

JUPOL PIDE DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Tras lo ocurrido, el sindicato policial Jupol ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al considerar que ha puesto "en grave riesgo" a los policías.

Para el sindicato, ha sido una "irresponsabilidad" permitir que coincidiese la manifestación con el acto político en la misma plaza y ha reclamado responsabilidades "por la falta de previsión, planificación y órdenes claras para el dispositivo policial".

"No se puede poner en peligro la integridad física de los policías por una decisión política mal planificada. La seguridad de los agentes y de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier interés político. Quien toma decisiones que comprometen esa seguridad debe asumir sus responsabilidades", ha expuesto el sindicato.

Además, Jupol ha avanzado que solicitarán la revisión de las instrucciones operativas y de la cadena de decisiones para esclarecer si los responsables policiales "dispusieron de información suficiente y órdenes claras" para afrontar los disturbios.

"La UIP ha vuelto a responder con profesionalidad, compromiso y valentía. Ahora les toca responder a quienes tenían la responsabilidad de prevenir esta situación. Los policías no pueden seguir pagando con su integridad física la falta de previsión y las decisiones irresponsables de sus responsables políticos. En A Coruña hacen falta explicaciones, responsabilidades y dimisiones", ha concluido Jupol.

CONCENTRACIONES ANTE LA SUBDELEGACIÓN

Para las 19.30 horas de este miércoles, diferentes organizaciones han convocado una movilización frente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña "contra la represión policial y el fascismo".

Entre ellos, la CIG, la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), Riazor Blues, el Sindicato de Vivenda, la CNT y otras organizaciones, que han lamentado que la policía "respondió con su violencia" y dejó "decenas de heridos", por lo que convocan una concentración para mostrar su solidaridad con las personas que "han sufrido la represión policial" y para exigir responsabilidades.