Vivas expresa su confianza en la justicia para conocer la verdad de lo sucedido en Ceuta

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Ceuta, 20 oct (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha expresado este martes su "plena confianza en la justicia" para que se pueda conocer "la verdad" de lo ocurrido en la frontera ceutí los días 30 y 31 de julio con la entrada de más de 80.000 personas.

El presidente ceutí ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras asistir en el Ateneo de Madrid a la Fiesta Institucional del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), donde se ha entregado el XXIII Premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional, coincidiendo con el 50 aniversario de su creación, que se conmemorará en enero de 2027.

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Se ha referido al recurso ante el Tribunal Supremo de la Ciudad contra la "inactividad" del Estado por la entrada masiva y ha señalado que "se presentará porque en tres meses no ha habido ni una sola devolución, tengo mucha confianza en la justicia, en el Supremo y en la Audiencia Nacional, los españoles merecen la verdad porque solamente desde la verdad podrá construirse el futuro".

El presidente autonómico ha lamentado la "inacción" del Gobierno "antes, durante y después de la invasión" y eso hace que "no veamos luz en el túnel, por lo que tenemos la esperanza de que haya un cambio de Gobierno el 29 de noviembre".

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Ha asegurado que el Gobierno "tenía información de lo que iba a pasar y no hizo nada; el día que estaba ocurriendo tenía capacidades y medios para contener la invasión sin necesidad de generar una consecuencia letal y no hizo nada, y luego ha tenido posibilidades de solucionar el problema con el retorno a Marruecos de todos los que llegaron y sólo se están yendo los que se van de forma voluntaria".

Con "esta inacción y pasividad del Gobierno parece que quieren que esto caiga por su peso, pero es insoportable la situación que está soportando una ciudad de 83.000 habitantes y se están pisoteando los derechos de los ceutíes", ha alertado.

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Vivas ha lamentado que Ceuta está viviendo una situación "absolutamente insostenible; la ciudad no es lo que era, los ceutíes hemos perdido seguridad, tranquilidad, libertad y se han mermado los servicios públicos fundamentales, además de haber una ruina económica terrible".

Ha agradecido el apoyo de "millones de españoles que han entendido que lo que está en juego en Ceuta es la integridad territorial y la soberanía de toda España".

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El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, ha agradecido expresamente la presencia del presidente de Ceuta y le ha trasladado un mensaje de apoyo y solidaridad ante la situación que atraviesa la ciudad, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

El máximo representante de los procuradores españoles ha defendido la importancia de que las leyes contribuyan a garantizar la libertad en la ciudad y ha asegurado que el colectivo estará siempre dispuesto a respaldar a Ceuta y a sus ciudadanos. EFE

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