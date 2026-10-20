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El suero de leche y sus derivados podrían ayudar a reducir el dolor muscular y la inflamación: estos son los efectos que se han obsevado

Los investigadores han observado cambios en algunos indicadores de daño muscular e inflamación, aunque los resultados no fueron iguales en hombres y mujeres

Hombre con camiseta gris y pantalones cortos negros se toca la parte trasera del muslo derecho, de pie en un interior luminoso con una ventana al fondo.
Dolor muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ejercicio físico aporta numerosos beneficios para la salud, pero también puede dejar molestias después de una sesión intensa. El dolor muscular y la inflamación son respuestas habituales del organismo ante un esfuerzo al que no está acostumbrado y, aunque suelen remitir con el paso de los días, pueden dificultar los movimientos y afectar a la rutina diaria.

La recuperación no depende únicamente del tiempo de descanso, sino también de cómo responde el organismo al esfuerzo y de los nutrientes que recibe para reparar los tejidos. Por eso, los investigadores estudian qué papel puede desempeñar la alimentación en este proceso. Entre los productos que han despertado interés se encuentra el suero de leche y sus derivados, cuyo posible efecto sobre la inflamación y el dolor muscular se ha analizado en deportistas.

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Un estudio con 48 deportistas analiza los efectos de combinar proteínas

La investigación, publicada en la revista científica Nutrients y realizada por investigadores de la Universidad del Deporte de Pekín, comparó tres grupos de deportistas: uno que tomó una mezcla de proteínas de levadura y suero de leche, otro que recibió proteínas de suero y un tercero que solo bebió agua.

Unas manos sostienen una jarra de vidrio y vierten agua dentro de un vaso colocado sobre una mesa de madera.
Vaso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes tomaron los suplementos durante varios días y después realizaron ejercicios diseñados para provocar daño muscular. El equipo analizó muestras de sangre, la intensidad del dolor y distintas medidas de fuerza y rendimiento durante las 72 horas posteriores al entrenamiento. De los 54 deportistas inicialmente asignados a los grupos, 48 completaron el seguimiento.

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Los resultados mostraron cambios favorables en algunos indicadores de daño muscular e inflamación, además de una menor percepción del dolor en los hombres que tomaron la mezcla. Sin embargo, los efectos no fueron iguales en ambos sexos y la combinación no mostró una ventaja general frente a la proteína de suero por sí sola.

La mezcla redujo algunos indicadores de daño muscular e inflamación

Entre los resultados más destacados, los investigadores observaron que los hombres que tomaron la combinación de proteínas presentaban niveles de creatina quinasa un 48% inferiores a los del grupo que solo bebió agua, 48 horas después del ejercicio. Esta enzima se utiliza como indicador de daño muscular. También registraron una reducción del 49% en la interleucina-6, una molécula implicada en la respuesta inflamatoria, justo después de la sesión.

Un hombre y una mujer recostados boca arriba sobre colchonetas grises con una pierna levantada en un suelo de concreto.
Ejercicios de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un entrenamiento intenso, el organismo activa distintos procesos para reparar las fibras musculares y adaptarse al esfuerzo. Durante este periodo, la alimentación aporta proteínas y otros nutrientes necesarios para mantener y reparar los tejidos. Por eso, además de estudiar los suplementos, la investigación también analiza qué alimentos pueden contribuir a cubrir las necesidades nutricionales de quienes practican ejercicio.

Las limitaciones que los investigadores piden tener en cuenta

Aunque los resultados abren una vía de investigación sobre los suplementos proteicos, el trabajo tiene varias limitaciones. La muestra fue reducida y la comparación entre sexos se realizó con grupos aún más pequeños, lo que dificulta extraer conclusiones generales. Además, los participantes que tomaron agua como placebo podían distinguir su bebida de los suplementos, por lo que no hubo un cegamiento completo.

Los investigadores tampoco controlaron de forma estricta todos los alimentos consumidos fuera de la intervención, un factor que podría influir en la recuperación. Estas limitaciones hacen necesario interpretar los hallazgos con cautela.

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