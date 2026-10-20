España

El templo del reciclaje: el centro comercial que ha ganado un récord Guinness por vender solo artículos reacondicionados

Este complejo sueco recibe los objetos que la gente va a tirar y los arregla para venderlos impecables, dándoles una segunda vida

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)
Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)
Guardar

A simple vista, sus instalaciones transmiten la atmósfera de cualquier lugar del sobreconsumo contemporáneo: escaparates impecables, tiendas de moda, expositores de tecnología, muebles de diseño y estanterías abarrotadas de juguetes y artículos de jardinería. Sin embargo, al mirar de cerca las etiquetas se descubre su gran secreto: absolutamente ningún producto puesto a la venta es nuevo. Todo lo que alberga en su interior iba destinado a la basura antes de ser rescatado y transformado.

Se trata de ReTuna Återbruksgalleria, un innovador complejo comercial ubicado en Eskilstuna (Suecia) que ha revolucionado el sector del comercio al convertirse en el primer centro comercial de artículos reciclados y reparados de la historia. Esta hazaña le valió el reconocimiento oficial del Guinness World Records bajo el título de “First shopping mall for recycled goods”, certificando una iniciativa impulsada por el propio municipio sueco que abrió sus puertas oficialmente en agosto de 2015.

PUBLICIDAD

A pesar del título otorgado por el célebre libro Guinness, el modelo operativo de este centro desafía por completo las nociones tradicionales del consumo de ocasión. El creador de contenido Javier Clemente, de la plataforma Todos Somos Reciclaje, analiza las claves que marcan la diferencia en este espacio sueco: “Lo que venden no es ‘segunda mano’ al uso, sino reacondiconado. Un equipo de técnicos lo revisa y lo repara antes de ponerlo a la venta”.

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)
Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)

Más allá de la segunda mano: el valor de reparar

Clemente enfatiza además la importante distinción técnica que hace verdaderamente sostenible a este modelo comercial frente a la producción convencional: “Aunque el Guinness hable de ‘reciclaje’, lo que hacen es reutilizar: alargar la vida de lo que ya existe sin fabricar otro nuevo”. El experto subraya que el cambio radica en redefinir por completo las pautas de consumo habituales, recordando de forma tajante que “la verdadera sostenibilidad no es comprar ‘productos verdes’. Es aprovechar lo que ya hemos sacado del planeta”.

PUBLICIDAD

El centro comercial ReTuna funciona en perfecta sincronía con la planta municipal de gestión de residuos vecina (Returen). Cuando los residentes acuden a depositar los enseres que ya no utilizan, el personal cualificado los clasifica meticulosamente. Aquellos objetos susceptibles de tener una segunda vida pasan a talleres especializados de reparación, restauración y upcycling —desde carpintería y tapicería hasta laboratorios de electrónica—, mientras que solo aquello que carece absolutamente de salvación es derivado a la planta de reciclaje contigua para procesar adecuadamente sus materiales.

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)
Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)

Además de su impacto ambiental directo, la iniciativa operada por la empresa pública Eskilstuna Energi och Miljö se ha consolidado como un potente motor económico y comunitario en la región. La galería genera medio centenar de puestos de trabajo directos dedicados a la reparación y el comercio minorista, al tiempo que proporciona espacios comerciales a artesanos locales, diseñadores y startups enfocadas en la economía circular.

Con 14 tiendas temáticas, restaurante de comida orgánica y aulas para talleres divulgativos, ReTuna demuestra que el sentido común ambiental se puede traducir en un modelo de negocio próspero. Como señala Clemente, el beneficio también se nota en el bolsillo del consumidor: “Hay de todo y con descuentos de hasta un 70% respecto al precio del nuevo, con garantía, y contaminando bastante menos”. Una filosofía que consolida a este complejo sueco como un referente.

Temas Relacionados

MedioambienteContaminación AmbientalContaminaciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El suero de leche y sus derivados podría ayudar a reducir el dolor muscular y la inflamación: estos son los efectos que se han obsevado

Los investigadores han observado cambios en algunos indicadores de daño muscular e inflamación, aunque los resultados no fueron iguales en hombres y mujeres

El suero de leche y sus derivados podría ayudar a reducir el dolor muscular y la inflamación: estos son los efectos que se han obsevado

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La baja cubre todo el proceso, desde los estudios y trámites previos hasta la recuperación posterior al transplante

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

El acuerdo establece una subida fija del 2,5% para 2025 y un incremento del 1,5% para 2026, al que se suma otro 0,5% variable en función de la evolución del IPC

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Los trayectos cortos, los atascos y el uso intensivo obligan a revisar antes el estado del lubricante

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias 2026: la primera mujer astronauta que viajó a la Luna y que renunció a un puesto en la NASA para pasar un invierno en la Antártida

ECONOMÍA

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

DEPORTES

Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: última hora con onces confirmados y Julián Álvarez de titular

Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: última hora con onces confirmados y Julián Álvarez de titular

PSG - FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Quién es el árbitro del partido entre el Real Madrid y el Leipzig con el que Mourinho está “muy contento por tener un colegiado así”

La reflexión de Javier “el Vasco” Aguirre sobre por qué muchos jóvenes dejan el fútbol: “Y la salud mental qué”

Multas de 5.000 euros y un año sin entrar a los estadios: las sanciones a los aficionados del Rayo Vallecano por los incidentes ante el Athletic