El templo del reciclaje: el centro comercial que ha ganado un récord Guinness por vender solo artículos reacondicionados

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)

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A simple vista, sus instalaciones transmiten la atmósfera de cualquier lugar del sobreconsumo contemporáneo: escaparates impecables, tiendas de moda, expositores de tecnología, muebles de diseño y estanterías abarrotadas de juguetes y artículos de jardinería. Sin embargo, al mirar de cerca las etiquetas se descubre su gran secreto: absolutamente ningún producto puesto a la venta es nuevo. Todo lo que alberga en su interior iba destinado a la basura antes de ser rescatado y transformado.

Se trata de ReTuna Återbruksgalleria, un innovador complejo comercial ubicado en Eskilstuna (Suecia) que ha revolucionado el sector del comercio al convertirse en el primer centro comercial de artículos reciclados y reparados de la historia. Esta hazaña le valió el reconocimiento oficial del Guinness World Records bajo el título de “First shopping mall for recycled goods”, certificando una iniciativa impulsada por el propio municipio sueco que abrió sus puertas oficialmente en agosto de 2015.

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A pesar del título otorgado por el célebre libro Guinness, el modelo operativo de este centro desafía por completo las nociones tradicionales del consumo de ocasión. El creador de contenido Javier Clemente, de la plataforma Todos Somos Reciclaje, analiza las claves que marcan la diferencia en este espacio sueco: “Lo que venden no es ‘segunda mano’ al uso, sino reacondiconado. Un equipo de técnicos lo revisa y lo repara antes de ponerlo a la venta”.

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)

Más allá de la segunda mano: el valor de reparar

Clemente enfatiza además la importante distinción técnica que hace verdaderamente sostenible a este modelo comercial frente a la producción convencional: “Aunque el Guinness hable de ‘reciclaje’, lo que hacen es reutilizar: alargar la vida de lo que ya existe sin fabricar otro nuevo”. El experto subraya que el cambio radica en redefinir por completo las pautas de consumo habituales, recordando de forma tajante que “la verdadera sostenibilidad no es comprar ‘productos verdes’. Es aprovechar lo que ya hemos sacado del planeta”.

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El centro comercial ReTuna funciona en perfecta sincronía con la planta municipal de gestión de residuos vecina (Returen). Cuando los residentes acuden a depositar los enseres que ya no utilizan, el personal cualificado los clasifica meticulosamente. Aquellos objetos susceptibles de tener una segunda vida pasan a talleres especializados de reparación, restauración y upcycling —desde carpintería y tapicería hasta laboratorios de electrónica—, mientras que solo aquello que carece absolutamente de salvación es derivado a la planta de reciclaje contigua para procesar adecuadamente sus materiales.

Centro Comercial ReTuna en Suecia. (ReTuna/Lina Östling)

Además de su impacto ambiental directo, la iniciativa operada por la empresa pública Eskilstuna Energi och Miljö se ha consolidado como un potente motor económico y comunitario en la región. La galería genera medio centenar de puestos de trabajo directos dedicados a la reparación y el comercio minorista, al tiempo que proporciona espacios comerciales a artesanos locales, diseñadores y startups enfocadas en la economía circular.

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Con 14 tiendas temáticas, restaurante de comida orgánica y aulas para talleres divulgativos, ReTuna demuestra que el sentido común ambiental se puede traducir en un modelo de negocio próspero. Como señala Clemente, el beneficio también se nota en el bolsillo del consumidor: “Hay de todo y con descuentos de hasta un 70% respecto al precio del nuevo, con garantía, y contaminando bastante menos”. Una filosofía que consolida a este complejo sueco como un referente.