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Toni Valero, referente electoral de IU y su líder andaluz, irá de número 3 de la lista de Frente Amplio en Madrid

17/10/2026 El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El candidato principal de IU a las elecciones generales del 29N y coordinador de la federación andaluza, Toni Valero, concurrirá en el puesto número tres en la lista por la circunscripción de Madrid, según ha confirmado la formación.

Su nombre se añade a los número uno y dos de la candidatura por la capital, los dirigentes de Más Madrid Emilio Delgado y Tesh Sidi, respectivamente, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha renunciado a formar parte de la candidatura a las generales para centrarse en las elecciones autonómicas de 2027, donde liderará la lista de Más Madrid.

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Valero, profesor de educación secundaria, fue elegido por amplia mayoría, 77,4% de los votos, en las primarias internas de IU para designar a un principal referente electoral a los comicios generales y que luego se integraría en el Frente Amplio.

Esa condición de ser el principal candidato de IU a estas elecciones ha sido clave para que al final se ubique en la lista de Madrid de Frente Amplio, según han analizado distintos sectores de este espacio. Esas fuentes han destacado que Movimiento Sumar, que eligió como su principal referente electoral a su co-coordinadora Verónica Barbero, tendrá el puesto número cuatro de la lista madrileña.

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Por su parte, IU ha informado que con esta elección "refuerza su presencia" en el nuevo proyecto político de Frente Amplio, a cuya construcción ha contribuido durante los últimos meses junto a Más Madrid, IU y Movimiento Sumar.

IU DESTACA QUE LLEVARLO POR MADRID REFUERZA SU "DIMENSIÓN FEDERAL"

La incorporación del dirigente andaluz a la candidatura al Congreso por Madrid refleja también la "dimensión federal de IU y su participación en un Frente Amplio que reúne ya a cerca de una quincena de organizaciones de distintos ámbitos territoriales.

Valero ha sido diputado durante esta legislatura en el grupo parlamentario Sumar y fue elegido por la circunscripción de Málaga. Antes de asumir responsabilidades institucionales, ejerció durante años como docente en distintos institutos públicos, una experiencia que ha marcado su compromiso con la defensa de la educación y los servicios públicos.

También cuenta con una "amplia trayectoria política y organizativa" dentro de IU, formación en la que milita desde su juventud y en la que ha asumido distintas responsabilidades, entre ellas la coordinación de IU Andalucía desde 2019.

A su incorporación se sumarán en los próximas días las de otros candidatos de IU, que ocuparán también posiciones destacadas en las listas del Frente Amplio al Congreso y al Senado en distintos territorios.

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