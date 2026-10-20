Simeone da sus primeros minutos de la temporada a Obed Vargas

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio este martes sus primeros minutos de la temporada al centrocampista internacional mexicano Obed Vargas, a punto de salir del club en el pasado mercado de verano, pero que permaneció en la plantilla de este curso, en el que estaba inédito hasta ahora.

Con 1-1 en el marcador en el duelo de la Liga de Campeones contra el Stuttgart en el MHP Arena, con el conjunto rojiblanco en inferioridad numérica por la expulsión de Morten Hjulmand en el minuto 64, Obed Vargas entró al campo en el 78 en sustitución de Julián Alvarez para jugar los doce minutos hasta el 90 más los cuatro de tiempo añadido. EFE

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