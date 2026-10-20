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Rocío Dívar encabeza la lista del PP al Congreso por Zaragoza y repiten Ana Alós y Herrero por Huesca y Teruel

22/10/2025 La senadora del PP, Rocío Dívar, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate la propuesta del Grupo Popular para plantear un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado de 2026, conforme al artículo 134 de la Constitución. Además, se discuten mociones sobre una política migratoria ordenada, la mejora del trabajo autónomo y la defensa del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la hasta ahora senadora del Grupo Popular Rocío Dívar para encabezar la candidatura del PP al Congreso por Zaragoza en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En las otras dos provincias, el partido ha optado por la continuidad con Ana Alós, por Huesca, y Alberto Herrero, por Teruel.

El PP de Zaragoza ha desvelado en redes sociales que Dívar liderará la lista del PP al Congreso por Zaragoza. "Una apuesta por el trabajo, la entrega y la defensa de nuestra tierra. Porque Zaragoza merece una voz fuerte como ella. ¡Vamos a por todas!", ha enfatizado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

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Dívar, que es vicesecretaria general de los populares aragoneses, da el salto del Senado al Congreso al encabezar la lista del PP por Zaragoza. En las generales del 23 de julio de 2023, esa lista la lideró Pedro Navarro, ahora retirado de la política.

En la legislatura que acaba de ser disuelta, Rocío Divar ha ejercido de portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado y portavoz en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esa Cámara.

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CONTINUIDAD CON ANA ALÓS Y ALBERTO HERRERO

Feijóo ha optado por la continuidad en las otras dos provincias de Aragón. Así, la secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós, vuelve a ser cabeza de lista al Congreso por la provincia de Huesca. En el caso de Teruel, repite como número uno al Congreso el alcalde de Calanda, Alberto Herrero.

Desde el PP en Aragón ha destacado la "capacidad y el compromiso de los tres candidatos con sus provincias y con el proyecto de prosperidad y reconstrucción" que lidera Alberto Núñez Feijóo. "Son los mejores candidatos, con una experiencia contrastada y preparados para trabajar desde el Congreso por el cambio que necesita España", ha añadido la formación.

El presidente del PP está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales de noviembre. El plazo para registrar las listas ante la junta electorales provinciales finaliza el próximo 26 de noviembre.

RUDI NO REPETIRÁ COMO CANDIDATA DEL PP AL SENADO

La exalcaldesa de Zaragoza Luisa Fernanda Rudi anunció este lunes ante la Junta Directiva Autonómica del PP de Aragón que no se va a presentar de nuevo como candidata del Partido Popular al Senado en las próximas elecciones generales.

"Mi etapa ha terminado. He ido de aquí para allá, he recorrido todas las instituciones, donde desde la dirección del partido en cada momento se ha entendido que era conveniente que estuviera, y hasta aquí he llegado. Creo que ya es momento de la retirada de la primera línea o de la política activa", afirmó.

Rudi recordó que entró en la política por curiosidad, a los 31 años, cuando firmó la ficha de afiliación para la entonces Alianza Popular. "He vivido la Transición, por supuesto con ilusión con que viniera a España la democracia, con consolidar la democracia. Pero con la curiosidad de saber cómo era campaña electoral. Cuarenta y tres años después me estoy despidiendo", manifestó, para añadir que ha vivido triunfos y también decepciones.

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EuropaPress

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