Roban dinero y joyas en la casa de Moriba

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Vigo, 20 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga el robo de joyas y dinero en efectivo en la casa del futbolista del Celta Ilaix Moriba en la zona de Monteferro, en la localidad pontevedresa de Nigrán, según avanzó este martes La Voz de Galicia.

La cuantía del botín no ha trascendido, pero se apunta que es considerable. No hay que lamentar daños físicos porque la vivienda se encontraba vacía. Especialistas del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil están trabajando en esclarecer los hechos sucedidos en una residencia que se encuentra en un entorno de vegetación.

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Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a EFE que investigan el asalto de cuatro casas en Nigrán, pero de momento no se han producido detenciones. La investigación sigue abierta.

En el Celta eluden hablar del incidente por tratarse de un asunto personal. Moriba llegó a Vigo en el verano de 2024 y desde entonces ha sido una pieza clave en el equipo de Claudio Giráldez, quien espera contar con él en el partido de la Liga Europa de este jueves ante el Celtic en Glasgow. EFE

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