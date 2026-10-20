Espana agencias

PNV reivindica "una Euskadi sin violencia" y "ni un paso atrás" en el 15º aniversario del cese definitivo de ETA

20/10/2026 Cartel del PNV con motivo del 15 aniversario del anuncio el fin de la actividad violenta de ETA POLITICA AUTONOMÍAS EAJ-PNV
20/10/2026 Cartel del PNV con motivo del 15 aniversario del anuncio el fin de la actividad violenta de ETA POLITICA AUTONOMÍAS EAJ-PNV
Guardar

El PNV reivindica este martes "una Euskadi sin violencia" y "ni un paso atrás", cuando se cumple el 15º aniversario del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. La formación jeltzale, que ha reiterado su preocupación por la detención el pasado sábado en Irun (Guipúzcoa) de dos personas por supuesto terrorismo, ha advertido de que "la paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado" como para "un cierre en falso".

En una declaración, el PNV defiende "una Euskadi en paz" y llama a la sociedad "a no dar un paso atrás", al tiempo que reafirma su compromiso "con la libertad, la convivencia y los valores democráticos como pilares fundamentales de su actividad política, con la mirada puesta en un futuro con memoria para Euskadi".

PUBLICIDAD

"Conscientes de que los 60 años de actividad terrorista de ETA han dejado una profunda huella en la sociedad vasca, EAJ-PNV quiere agradecer a la ciudadanía su valentía, su dignidad y su madurez para caminar de forma conjunta hacia un país en libertad y en el que impera la convivencia: la Euskadi de hoy", ha destacado.

Es, según ha subrayado, "un recorrido" de la formacion jeltzale "ha sido testigo, desde el Lehendakari Agirre al frente del Gobierno Vasco el año de la fundación de ETA (1958), hasta el Lehendakari Urkullu en Ajuria Enea el 3 de mayo de 2018, fecha en la que ETA anuncia su disolución tras décadas de sufrimiento inútil".

PUBLICIDAD

"UN COMPROMISO CONSTANTE"

Por ello, el PNV celebra "estos 15 años de Euskadi en paz desde el cese de la actividad armada el 20 de octubre de 2011, un objetivo que muchos vascos y vascas soñaron pero no lograron ver". "La convivencia y los valores democráticos requieren de un compromiso constante y, en este sentido, EAJ-PNV observa con preocupación la detención, este pasado fin de semana, de dos personas por un presunto delito de terrorismo", ha remarcado.

A su juicio, "la paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado". "No podemos permitir un cierre en falso. Una memoria compartida sobre el reconocimiento de lo injusto del terrorismo y la condena de la violencia, con la reparación y el recuerdo de todas las víctimas, resultan fundamentales para mirar al futuro con garantías de no repetición. No podemos construir nuestro país sobre el olvido", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia acompaña desde 2019 a sus padres y su hermana en una de las citas más importantes de la agenda real

La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada

Pedro Sánchez pierde a Alfredo Díaz, el guionista que aportaba humor a sus discursos, en plena campaña

El antiguo monologuista de Paramount Comedy trabajaba en el entorno del presidente desde 2018 y ahora se incorpora a La Séptima

Pedro Sánchez pierde a Alfredo Díaz, el guionista que aportaba humor a sus discursos, en plena campaña

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor

La mujer ha sido trasladada al hospital y se encuentra estable

A la fuga un hombre tras apuñalar a su expareja en Benicarló (Castellón): la Guardia Civil busca al agresor

Huesca acogerá la Gala de la Guía Michelin 2027 con cambio de fecha inesperado por el 29-N y la presencia de chefs aragoneses de renombre

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha obligado a la guía gastronómica a retrasar su gala hasta una nueva fecha, el 1 de diciembre

Huesca acogerá la Gala de la Guía Michelin 2027 con cambio de fecha inesperado por el 29-N y la presencia de chefs aragoneses de renombre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

ECONOMÍA

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”