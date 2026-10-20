Oblak: “Es mejor un punto que ninguno”

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Madrid, 20 oct (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras el 1-1 contra el Stuttgart en la Liga de Campeones, que “es mejor un punto que ninguno”, repasó la dificultad de jugar contra un conjunto con una “presión muy buena” y lamentó la expulsión de Morten Hjulmand cuando su equipo se sentía mejor sobre el campo.

“El partido que hemos esperado, con una presión muy buena de ellos. Ellos presionaron muy bien en los primeros minutos, no conseguíamos salir, han tenido alguna oportunidad y, a partir de cuando nos meten el gol, hemos jugado mejor. Empezamos bien la segunda parte, pero luego, con uno menos, se complica y es muy difícil jugar contra un equipo que presiona y corre tanto como ellos. Es mejor un punto que ninguno”, explicó a ‘Movistar’.

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“Creo que la segunda parte hemos empezado bien, hemos querido ganar, hemos venido a por los tres puntos, pero luego con uno menos se ha complicado un poco más. Es normal. La Champions es difícil contra cualquier equipo, pero sí necesitamos puntos, necesitamos estar ahí arriba y pasar a otra ronda”, abundó el guardameta esloveno.

El Atlético jugó en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Jan Oblak. “Yo la he visto desde lejos, pero nadie ha protestado mucho, así que parece que sí ha sido. Hay que tener cuidado, pero pasa. Vas al suelo y siempre puede pasar que te saquen roja porque otro llega antes. Pero Morten está muy bien, está jugando muy bien y el partido con el Espanyol lo hizo fenomenal”, repasó. EFE

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