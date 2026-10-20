La UCO señala que Aldama achacó a un intento de robo los daños en un coche suyo cuando se decía que fue tiroteado

Guardar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que el empresario Víctor de Aldama atribuyó a un intento de robo los daños que sufrió uno de sus coches, mientras se extendía la versión de que había sido tiroteado.

Así lo indica en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Aldama en el 'caso hidrocarburos'.

PUBLICIDAD

Los agentes indican que el análisis de las conversaciones mantenidas por el propio empresario con personas de su entorno sobre un coche Audi A8 permitió conocer que el 28 de septiembre de 2024 sufrió daños en la ventanilla del conductor que habrían sido producidos "bien por un objeto contundente --punzón o martillo punzón --, o por disparos realizados con arma de fuego de pequeño calibre".

Ese incidente, recuerdan, trascendió días después, el 1 de octubre, al ser publicado por distintos medios de comunicación y también mencionado en un informe aportado por la defensa del empresario y en el que se afirmaba, según citan, que "entre los hechos documentados que elevan el nivel de amenaza se encuentran el tiroteo de su vehículo (Audi, valor unos 150.000 euros) con tres disparos mientras se encontraba apartado en la vía pública".

PUBLICIDAD

Según la UCO, Aldama envió el mismo día del incidente imágenes a una persona de su entorno de los daños en la ventanilla. "Luego te cuento cuando esté con Julio. Pero podemos tener ya la historia que necesitábamos. No sé si es intento de robo o disparos", le escribió.

"NOS PUEDE VALER"

Y "simultáneamente", continúa, Aldama envió las imágenes a otra persona "pidiéndole su opinión sobre los daños debido a su afición a la caza y su experiencia con armas", añadiendo: "Ramón está flipando. Pero nos puede valer".

PUBLICIDAD

También se las envió a su hermano Rubén, añaden los agentes, dudando de si podría tratarse de un intento de robo o de disparos, y le reenvió unos mensajes que, según él, procedían de "un especial de los GAR", concluyendo que, "a priori", los impactos se trataban de "dos golpes con objeto contundente".

"Si te quieren amenazar me parece mucha casualidad que justo lo hagan en la calle la primera vez que lo aparcas. Quiero decir que entiendo que si alguien quiere amenazar a otro lo sigue y teniendo en cuenta que tú dejas el coche siempre en el garaje, pues lo tendrían previsto en todo caso cuando lo dejes en el garaje", afirmó su hermano.

PUBLICIDAD

Los investigadores exponen que Aldama, condenado en el 'caso mascarillas' junto al exministro José Luis Ábalos, procedió a dar parte a la aseguradora del coche por los daños en la ventanilla. "Que han intentado robar y no han conseguido romper el cristal", comunicó.

Y cuando le preguntaron si lo había denunciado y si había daños en la cerradura del vehículo, él contestó --agrega la UCO-- que "no": "No hemos puesto porque es absurdo. Nada, el cristal, ahora te mando una foto. Han intentado con un punzón pues romperlo, pero no, no hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas".

PUBLICIDAD