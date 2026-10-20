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La Fuerza de Guerra Naval Especial desarrolla en Galicia un operativo de adiestramiento con medios navales y aéreos

20/10/2026 La Armada reúne del 19 al 30 de octubre a unidades nacionales y fuerzas aliadas en un adiestramiento que pondrá a prueba la coordinación de medios navales, aéreos y sistemas no tripulados. POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA
20/10/2026 La Armada reúne del 19 al 30 de octubre a unidades nacionales y fuerzas aliadas en un adiestramiento que pondrá a prueba la coordinación de medios navales, aéreos y sistemas no tripulados. POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA
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La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) desarrolla desde este lunes y hasta el 30 de octubre en Galicia el ejercicio GNEX 26-02, un adiestramiento táctico con ejecución de actividades reales destinado a reforzar la integración, la coordinación y la interoperabilidad de sus capacidades en los entornos marítimo y litoral.

Según informa el Ministerio de Defensa, dicho operativo "permitirá evaluar la capacidad de despliegue de la unidad y sus procedimientos de mando y control mediante la ejecución de operaciones en distintos escenarios de las rías gallegas".

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Este adiestramiento, apunta, forma parte del ciclo de preparación de la FGNE y tiene como objetivo "mantener el máximo nivel de alistamiento de sus capacidades de operaciones especiales marítimas".

En concreto, para el GNEX 26-02, la FGNE desplegará sus capacidades desde Cartagena y establecerá su puesto de mando en la Base Naval de La Graña, desde donde coordinará las actividades previstas en distintos puntos de Galicia.

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PARTICIPANTES

Así, en el ejercicio participarán varias unidades y medios de la Armada, escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves, la Fuerza de Protección, el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria (A-15), el patrullero 'Serviola' (P-71) y la Escuela Naval Militar.

Este operativo contará también con la participación de 'Formoza', unidad polaca de operaciones especiales marítimas, y con observadores de la TF-66 de la Armada de Estados Unidos.

"La presencia de fuerzas aliadas contribuirá a reforzar el conocimiento mutuo y la interoperabilidad en el planeamiento y la ejecución de operaciones especiales marítimas", señala.

En esta actividad, detalla, a lo largo de los 12 días de ejercicio, las unidades participantes desarrollarán actividades de "alta exigencia en un escenario que simula un entorno de acceso restringido y amenazas multidominio".

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EuropaPress

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