La Federación Turca pone a un británico al frente de los árbitros tras caso de corrupción

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Estambul, 20 oct (EFE).- La Federación Turca del Fútbol (TFF) ha nombrado este martes excolegiado de la Premier League Anthony Taylor como presidente del Comité Central de Árbitros turco, en reacción al escándalo que ha llevado a la cárcel a miembros de la anterior directiva por manipular los ascensos y la asignación de partidos.

Taylor, de 47 años, forma parte de la TFF desde agosto pasado, cuando se retiró de la actividad profesional, una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA.

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Es la primera vez que un extranjero dirige el máximo organismo de los árbitros turcos.

El británico sustituye en el cargo a Ferhat Dündogdu, quien dimitió a principios de este mes tras haber sido enviado a prisión preventiva, junto a otros cuatro directivos, bajo acusaciones de falsedad documental y malas prácticas para marginar a determinados profesionales y favorecer a otros.

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Según la Fiscalía, los acusados se habían puesto de acuerdo de forma no reglamentaria sobre qué árbitro sería asignado a qué partido y habían manipulado el proceso de promociones entre los colegiados.

No se ha sugerido que estas prácticas hayan afectado el resultado de los partidos jugados.

Entre las finales que ha pitado Taylor se cuentan la de la Liga Europa de 2023 en la que el Sevilla ganó a la Roma 5 a 2; la Supercopa de Europa de 2021 (Bayern Munich 2 - Sevilla 1); la de la Liga de las Naciones de la UEFA de 2021 (España-Francia, 1:2) y la del Mundial de Clubes de 2023 (Real Madrid - Al Hilal, 5:3).

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La confianza en la limpieza del fútbol turco está en horas bajas, desde que el año pasado la TFF lanzara una operación de gran envergadura para poner fin a la participación de directivos del fútbol en apuestas deportivas, algo vetado por las normas.

Hoy mismo, la Federación impuso una multa de suspensión de derechos de 45 días a Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, por tener de una cuenta legal de apuestas de fútbol. EFE

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