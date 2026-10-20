Hoy será noticia. Miércoles, 21 de octubre

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LEY NIETOS

El TC estudia el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de la ley de nietos

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Madrid (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional decide sobre la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la resolución del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la conocida como ley de nietos.

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional (TC) considera "prematuro" que el alto tribunal admita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática, conocida como ley de nietos, decidida por el Tribunal Supremo.

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LEY NIETOS

Acaba el plazo del Supremo a las partes para alegar a la decisión de la JEC sobre la ley de nietos

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 24 horas, hasta las 15:00 horas de este miércoles, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de octubre relativa a la Ley de Nietos, en la que envía documentación a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara al 29N.

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Las partes emplazadas a que formulen alegaciones son la Abogacía General del Estado, Fiscalía, y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa. En su acuerdo 321/670 la JEC envía la documentación electoral para el 29N a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la 'ley de nietos'.

ELECCIONES GENERALES

Comienza el plazo para presentar las candidaturas para el 29N ante las juntas electorales

Madrid (EFE).- Este miércoles comienza el plazo para que partidos y coaliciones presenten ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para los comicios del 29 de noviembre, un proceso que se cerrará el próximo lunes, 26 de octubre. Es previsible que todos apuren el plazo para presentar las candidatura completas y desvelar el orden de todas sus papeletas.

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Los socialistas siguen negociando con el Frente Amplio la composición de las listas al Senado tras el pacto alcanzado para concurrir en coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso', aunque ya han avanzado que encabezarán todas las listas conjuntas. Por su parte, el PP y Vox han confirmado que también mantienen conversaciones para buscar una fórmula que impida que la Cámara Alta acabe controlada por la izquierda.

ESPAÑA ARGENTINA

Javier Milei visita de nuevo España

Madrid (EFE).- En plena precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, este miércoles viaja de nuevo a España el presidente argentino, Javier Milei, que tiene previsto en su agenda participar en varios foros económicos, reunirse con la Fundación Disenso -vinculada a Vox- y con Isabel Díaz Ayuso aunque la Comunidad de Madrid aún no ha confirmado que vaya a producirse ese encuentro.

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Varias organizaciones estudiantiles han convocado concentraciones y protestas por la visita este miércoles del presidente de Argentina, Javier Milei, al campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Vicálvaro (Madrid), donde el dirigente tiene previsto reunirse con el profesor Jesús Huerta de Soto.

EL TIEMPO

Miércoles de estabilidad, pero con precipitaciones en el norte, Cataluña y Baleares

Madrid (EFE).- Este miércoles se espera un día de estabilidad en la mayor parte del país, aunque habrá precipitaciones en Canarias, Galicia, área cantábrica y Pirineos que podrían extenderse también hacia Cataluña y Baleares, con rachas de viento muy fuertes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles se espera un día marcado por la estabilidad generalizada en la Península y Baleares, únicamente interrumpida por el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se desplazarán desde Galicia hacia el área cantábrica y Pirineos. Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago.

EFE

fp