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Hallados restos de 17 personas represaliadas en la fosa del Cementerio de Aracena (Huelva)

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Huelva, 20 oct (EFE).- Los trabajos en la fosa común del cementerio de Aracena (Huelva) han sacado a la luz los restos de 17 personas víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil, que han sido exhumados y están en proceso de estudio para cotejar con las muestras de ADN de familiares que ya han contactado con el Ayuntamiento.

Esta actuación está coordinada por el área de Patrimonio y financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con fondos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

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El responsable de este proyecto, Andrés Fernández Martín, ha presentado los resultados de los trabajos realizados y ha detallado que se han localizado en una primera fase un total de 17 cuerpos de los 140 aproximadamente que se tiene constancia que debe haber en ese espacio.

El equipo forense custodia actualmente los restos recuperados, de los que se han extraído muestras que serán trasladadas a la Universidad de Granada (UGR) en esta semana para iniciar los trabajos de cotejo con las muestras de ADN ya recogidas de familiares de víctimas de represaliados.

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Los primeros estudios antropológicos realizados han dictaminado que los 17 cuerpos recuperados corresponden a varones de distintas edades.

De forma paralela, se han realizado ya la toma de muestras de ADN a más de 50 familiares de Aracena y otros municipios cercanos que se han prestado, aunque toda persona interesada en participar en este proceso puede hacerlo a través del Ayuntamiento de Aracena, donde se le informará del proceso.

El alcalde, Manuel Guerra, ha destacado la importancia de este proyecto, ya que es "una asignatura pendiente que tenía Aracena con las víctimas y con sus familias, que merecen el mínimo trato que se debe ofrecer a cualquier persona, que es un entierro digno, y escribir con rigor y con verdad esa parte de la historia de Aracena".

El regidor ha anunciado que el Ayuntamiento de Aracena ha realizado una nueva solicitud a través de la FEMP y el Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, para que se puedan financiar los trabajos que se pretende realizar en 2027. EFE

lra/fs/oli

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