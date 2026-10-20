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FundéuRAE: “coligarse” y “coaligarse”, ambos adecuados

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Madrid, 20 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que tanto “coaligarse” como “coligarse” son verbos válidos para hablar de la acción de aliarse o confederarse con algún fin.

En la prensa pueden verse ambas formas: “Se coaligan para conseguir más diputados”, “Las consejerías se han coligado para distribuir un folleto informativo” o “Los seis países se han coaligado para buscar la paz”.

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La variante “coaligarse” (en cuya formación ha influido la palabra “coalición”) es la más frecuente en el uso en la actualidad, pero es igualmente válida la forma etimológica “coligarse”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Para indicar a quién se unen una o varias personas, lo indicado es usar con estos verbos la preposición “con”, no “a”, según la misma obra: “alguien se coaliga/coliga con otro”, no “a otro”.

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Por ello, todos los ejemplos son adecuados.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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