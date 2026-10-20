Espana agencias

El líder de IU en Andalucía irá de número tres en la lista por Madrid de Frente Amplio

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, será el número tres de la lista por Madrid de Frente Amplio para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29N, según ha informado este martes su propia formación.

La lista por Madrid está encabezada por Emilio Delgado, de Más Madrid, y el número dos será para Tesh Sidi, del mismo partido, según ha confirmado ella misma este martes en una rueda de prensa, aunque la candidata a la presidencia del Gobierno es Ada Colau, cercana a los comunes y que irá de número uno por Barcelona.

PUBLICIDAD

El número tres de la lista por Madrid lo ocupará Valero, que fue elegido candidato de IU en un proceso de primarias celebrado recientemente por el partido.

Valero es el coordinador de IU en Andalucía y en la actual legislatura fue elegido diputado del grupo parlamentario Sumar por Málaga.

"Con esta decisión, IU refuerza su presencia en el nuevo proyecto político (Frente Amplio), a cuya construcción ha contribuido durante los últimos meses junto al resto de formaciones. La incorporación de Valero a la candidatura al Congreso por Madrid refleja también la dimensión federal de IU y su participación en un Frente Amplio que reúne ya a cerca de una quincena de organizaciones", ha señalado IU en un comunicado.

PUBLICIDAD

La nueva coalición Sumar, denominada Frente Amplio, fue impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, aunque en los últimos días se han incorporado más formaciones para concurrir de manera conjunta en determinados territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes de este espacio señalan que el número cuatro de la lista por Madrid lo ocupará previsiblemente un representante de Movimiento Sumar, partido que eligió como candidata en sus primarias a una de las líderes de la formación, Verónica Martínez Barbero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

Aparece una Mona Lisa con cicatrices de mastectomía en las calles de Milán: un artista desafía el estigma de la transformación de las supervivientes al cáncer de mama

AleXsandro Palombo ha pintado un mural de una Gioconda con una doble mastectomía frente al Instituto Nacional de Tumores de Milán

Aparece una Mona Lisa con cicatrices de mastectomía en las calles de Milán: un artista desafía el estigma de la transformación de las supervivientes al cáncer de mama

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Su empresa se llama CruiseCup, se dedica a la fabricación de recipientes aislantes para bebidas y su fama despegó gracias a que uno de sus productos se hizo viral en redes sociales en agosto de 2025

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Andrés Gómez, meteorólogo, sobre la DANA de Valencia: “Aunque hay pocas probabilidades de que el escenario extremo se cumpla, está dentro de la baraja de que se produzca”

El experto analiza el impacto de la DANA Adam y advierte contra la simplificación de “limpiar cauces o poner cemento”

Andrés Gómez, meteorólogo, sobre la DANA de Valencia: “Aunque hay pocas probabilidades de que el escenario extremo se cumpla, está dentro de la baraja de que se produzca”

Guille Rodríguez, cocinero: “Se puede preparar croquetas para toda la familia por menos de 3 euros”

El experto comparte una receta sencilla y económica, con carne picada y mozzarella, para preparar alrededor de 40 unidades

Guille Rodríguez, cocinero: “Se puede preparar croquetas para toda la familia por menos de 3 euros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

Elecciones generales 29-N, en directo: Junqueras celebra la amnistía como “un día de victoria” tras “nueve años de represión”

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias 2026: la primera mujer astronauta que viajó a la Luna y que renunció a un puesto en la NASA para pasar un invierno en la Antártida

Una trabajadora es despedida, lleva a su empresa a los tribunales pero el día del juicio no se presentan los abogados: consiguió sacarles 60.000 euros

ECONOMÍA

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

Alfred Marshall, economista británico, sobre por qué construir más no siempre baja los alquileres: “El precio de la vivienda nunca cae mucho, salvo cuando se pierden habitantes”

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

DEPORTES

Multas de 5.000 euros y un año sin entrar a los estadios: las sanciones a los aficionados del Rayo Vallecano por los incidentes ante el Athletic

Multas de 5.000 euros y un año sin entrar a los estadios: las sanciones a los aficionados del Rayo Vallecano por los incidentes ante el Athletic

Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: última hora y previa del partido de Champions League de la fase de liga

Ferran y Dembélé, los repudiados del FC Barcelona que se marcharon al PSG por la puerta de atrás y ahora buscan venganza

PSG - FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

A qué hora y dónde ver el partido de Champions League entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid: los de Simeone buscan prolongar su racha