El líder de IU en Andalucía irá de número tres en la lista por Madrid de Frente Amplio

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Madrid, 20 oct (EFE).- El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, será el número tres de la lista por Madrid de Frente Amplio para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29N, según ha informado este martes su propia formación.

La lista por Madrid está encabezada por Emilio Delgado, de Más Madrid, y el número dos será para Tesh Sidi, del mismo partido, según ha confirmado ella misma este martes en una rueda de prensa, aunque la candidata a la presidencia del Gobierno es Ada Colau, cercana a los comunes y que irá de número uno por Barcelona.

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El número tres de la lista por Madrid lo ocupará Valero, que fue elegido candidato de IU en un proceso de primarias celebrado recientemente por el partido.

Valero es el coordinador de IU en Andalucía y en la actual legislatura fue elegido diputado del grupo parlamentario Sumar por Málaga.

"Con esta decisión, IU refuerza su presencia en el nuevo proyecto político (Frente Amplio), a cuya construcción ha contribuido durante los últimos meses junto al resto de formaciones. La incorporación de Valero a la candidatura al Congreso por Madrid refleja también la dimensión federal de IU y su participación en un Frente Amplio que reúne ya a cerca de una quincena de organizaciones", ha señalado IU en un comunicado.

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La nueva coalición Sumar, denominada Frente Amplio, fue impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, aunque en los últimos días se han incorporado más formaciones para concurrir de manera conjunta en determinados territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes de este espacio señalan que el número cuatro de la lista por Madrid lo ocupará previsiblemente un representante de Movimiento Sumar, partido que eligió como candidata en sus primarias a una de las líderes de la formación, Verónica Martínez Barbero. EFE

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