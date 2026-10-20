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El exconseller Lluís Puig vuelve este miércoles a Cataluña tras el aval a la amnistía

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Barcelona, 20 oct (EFE).- El exconseller Lluís Puig volverá este miércoles a Cataluña tras nueve años en el extranjero, una vez el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra él tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía al 'procés'.

Según ha confirmado EFE de fuentes cercanas, está previsto que el diputado de Junts participe en un acto en Terrassa (Barcelona), su ciudad natal, este mismo miércoles por la tarde.

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Será en los Cants de la Llibertat de Terrassa, tal y como ha anunciado la propia organización de este evento en una publicación en sus redes sociales.

Puig, que ya ha manifestado su deseo de tomar posesión de su escaño en el Parlament, estaría ya en condiciones de participar en el pleno que se celebra esta semana en la cámara catalana.

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El que fue exconseller de Cultura durante el 1-O es uno de los tres dirigentes de Junts que aún seguían en el extranjero, junto al exconseller Toni Comín, que regresará este jueves a Madrid citado por la Junta Electoral Central para recoger su acta de eurodiputado, y el expresidente Carles Puigdemont. EFE

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