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EL costarricense Maroto dice que "no invierto en el Celta para ver los partidos por la TV"

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Vigo, 20 oct (EFE).- El empresario costarricense José Maroto aseguró este martes que no se incorpora al consejo de administración del Celta “para ver los partidos por la televisión”, ya que su idea es ser un hombre fuerte de la presidenta Marian Mouriño.

“Nuestra misión será apoyar desde donde podamos, aportar la experiencia que tenemos en el fútbol y en negocios. Desde que lo conversamos en la familia, tenemos claro que no es una inversión para ver los partidos por la televisión. Eso no tiene sentido. Espero estar muchas semanas en Vigo”, declaró a los periodistas tras la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Celta, celebrada esta noche en el Salón Regio de A Sede.

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Cofundador de la empresa Mayca S.A., propietario del Sporting FC, equipo de la Primera División de Costa Rica, Maroto dijo que “hace varios años” conoció a la actual presidenta del Celta, Marian Mouriño, en México, donde su familia tiene negocios internacionales.

“En Costa Rica hemos invertido en el fútbol y ahí hemos encontrado muchas similitudes, no solo en cuanto a la interpretación de lo que un proyecto de fútbol puede dar a la sociedad, sino también en cómo hacer crecer un proyecto. En esas coincidencias que tuvimos fue cuando nos sentamos de una manera más profunda a analizar y encontramos esta oportunidad que nos tiene muy contentos”, indicó.

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En este sentido, dijo que llega al Celta con la intención de “soñar en cosas grandes como las que se vienen y tal vez mejores”, por eso ha dado el “paso” de sufragar parte de la ampliación de capital que el club realizará para costear las obras del proyecto ‘Celta 360’.

“Desde la perspectiva estratégica y de cooperación, creo que hay muchas cosas en las que podemos ayudar”, afirmó Maroto, quien en su país desarrollo un proyecto “similar” al que Celta construye en Mos, donde está levantando una factoría del deporte, un proyecto que integra deporte, educación, salud, ocio, turismo e innovación bajo una misma visión.

“Nosotros participamos en la industria del fútbol, en negocios internacionales con distintas inversiones, y esa visión de proyecto basado en la competitividad es lo que nos une al Celta”, incidió. EFE

dmg/sab

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