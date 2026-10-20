Docentes madrileños en huelga protestan por las cargas policiales "desproporcionadas"

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Madrid, 20 oct (EFE).- Varios centenares de profesores madrileños en huelga han protestado este martes ante la Delegación del Gobierno por las cargas policiales contra manifestantes de este lunes, que han calificado de "desproporcionadas".

Vestidos de negro y muchos de ellos con camisetas verdes debajo, los docentes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, desde donde han iniciado un marcha hacia la Consejería de Educación.

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Con carteles con lemas como 'Docentes y estudiantes unidas. Vencer a Ayuso' y gritos de 'Ayuso, escucha, la pública está en lucha', 'No se pega' y 'Antes de pegar, al rincón de pensar' los docentes han protestado por las cargas policiales del lunes, cuando cientos de profesores se concentraron frente a la Cámara de Comercio de Madrid a la espera de que saliera de un acto institucional la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Andrea Ordóñez, miembro del Comité de Huelga Mixto, ha destacado que la concentración de este martes pretende "denunciar el abuso policial y la violencia ejercida contra los docentes y los estudiantes" y ha considerado que el uso de la fuerza ayer por parte de la policía fue "desproporcionado".

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Ordóñez ha explicado que se han reunido con delegación de Gobierno para exigir vías de comunicación y que la policía no ejerza este exceso de violencia contra estudiantes y manifestantes: "Creemos que este tipo de violencia contra docentes que solo estaban protestando pacíficamente no puede permitirse".

Una de las manifestantes agredida en la concentración del lunes ha asegurado que, en contra de lo que ha asegurado la presidenta de la Comunidad, no hubo violencia por parte de los manifestantes. "Simplemente estábamos. No tiramos ni una botella, no insultamos a nadie (...) y a mí me arrasaron, me pegaron un codazo", ha asegurado.

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Otro de los agredidos asegura que ha denunciado tras obtener un parte un parte de lesiones en urgencias.

Durante unos minutos los manifestantes han permanecido en absoluto silencio con las linternas de sus móviles y velas encendidas, antes de volver a corear 'Somos docentes, no delincuentes'.

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Entre los manifestantes estaba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que no ha hecho declaraciones.

La Delegación del Gobierno ha confirmado a EFE este martes que atenderá la petición del Comité de Huelga de la educación pública madrileña de investigar estas cargas.

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Una investigación que se suma a la que la propia Delegación del Gobierno anunció por la actuación policial en la Universidad Complutense de Madrid contra un piquete informativo la semana pasada, en la que hubo diez heridos -dos policías y ocho manifestantes- y cinco detenciones.

Esta concentración, convocada por el Comité de Huelga de la educación pública madrileña, coincide con el quinto día de paros indefinidos a los que están llamados alrededor de 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la Comunidad de Madrid.

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Los manifestantes han marchado posteriormente hacia la Consejería de Educación para reivindicar sus principales demandas, entre ellas la reducción de horas lectivas a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y a 22 en Infantil y Primaria; la bajada de ratios; una subida salarial de 600 euros mensuales; y la mejora de las instalaciones de los centros educativos. EFE

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