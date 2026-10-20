Espana agencias

Delgado apunta a negociaciones "en marcha" con el PSOE para "maximizar" y "optimizar" los "resultados electorales"

17/10/2026 El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
Guardar

El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, ha apuntado a negociaciones "abiertas" y "en marcha" con el Partido Socialista (PSOE) para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" en las listas al Congreso de los Diputados.

Aunque ha asegurado querer ser "prudente" y "no entorpecer las negociaciones que hay en marcha", se ha mostrado "seguro" de que Frente Amplio y el PSOE "están teniendo conversaciones" en este sentido, según ha relatado este lunes en una entrevista en 'La Noche en 24h' de TVE, recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Preguntado por si las negociaciones "abiertas" buscan valorar la posibilidad de ajustar candidatos en algunas provincias, ha repetido que no es su "papel" y que le "gustaría poder contestar", pero ha abierto la puerta a esta posibilidad: "Sí, supongo que van en torno a eso las conversaciones".

EVITAR MAYORÍA DE PP Y VOX EN EL SENADO

Así ha respondido el candidato sobre si en algunas circunscripciones hay posibilidades de hacer algo parecido al Senado, tres días después de que el PSOE y Frente Amplio acordaran una candidatura única a la Cámara alta para hacer frente a la actual mayoría absoluta del Partido Popular.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha alertado de que si la derecha consigue una mayoría de tres quintos en el Senado, "refuerza el control del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial", y "abre la puerta a reformas profundas de la Constitución".

DENTRO O FUERA DE UN GOBIERNO CON EL PSOE

Delgado ha afirmado que el objetivo no es estar en el Gobierno, sino que "tus políticas se implementen de manera efectiva en la sociedad". "Eso se puede hacer dentro de un gobierno o se puede hacer fuera", ha afirmado.

Una decisión que, asegura, depende de si tienes "fuerza" para imponer las medidas desde el Ejecutivo, porque de lo contrario "es mejor presionar desde fuerza".

UNA ATMÓSFERA "ARTIFICIAL" DEL 29N

El también portavoz adjunto de Más Madrid ha asegurado que se ha "generado artificialmente una atmósfera de que no es posible" que la izquierda consiga gobernar tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. "No se corresponde con la realidad", se ha respondido Delgado.

"Yo creo que a la mayoría del pueblo español le gusta el mundo que hemos conocido. Era un mundo en el que la delincuencia es bastante baja, en el que si tienes un problema de salud te atienden y no te piden la chequera", ha explicado.

Por ello, el 'número 1' de Frente Amplio por Madrid ha afirmado estar "seguro" de que "los españoles no van a consentir, ni que Vox, ni que el Partido Popular destroce las pensiones, hunda los servicios públicos o termine de vender España con la gente dentro".

Por otro lado, ha rechazado pedirle al líder de Esquerra Republicana con quien protagonizó un acto sobre la unidad de la izquierda el pasado febrero que le apoye durante la campaña, porque "eso no se pide", pero se ha mostrado "encantado" si "le apetece venir a ayudarnos".

En este sentido, ha negado que vaya a hacer campaña "contra nadie" para "incorporar a filas a toda la gente que esté de acuerdo en lo fundamental". "Que este país puede tener más justicia social" y que "el problema de la vivienda no es un problema que no tenga solución".

Un mensaje con el que ha apelado a "recuperar la transversalidad", "clave" para que el 29N "haya un bloque lo suficientemente ancho como para poder decantar la balanza".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

La Justicia extingue la pensión alimenticia y el uso de la vivienda a una joven de 22 años pese a su trastorno psiquiátrico porque tiene trabajo estable

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

ECONOMÍA

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña