Delgado apunta a negociaciones "en marcha" con el PSOE para "maximizar" y "optimizar" los "resultados electorales"

17/10/2026 El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, ha apuntado a negociaciones "abiertas" y "en marcha" con el Partido Socialista (PSOE) para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" en las listas al Congreso de los Diputados.

Aunque ha asegurado querer ser "prudente" y "no entorpecer las negociaciones que hay en marcha", se ha mostrado "seguro" de que Frente Amplio y el PSOE "están teniendo conversaciones" en este sentido, según ha relatado este lunes en una entrevista en 'La Noche en 24h' de TVE, recogida por Europa Press.

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Preguntado por si las negociaciones "abiertas" buscan valorar la posibilidad de ajustar candidatos en algunas provincias, ha repetido que no es su "papel" y que le "gustaría poder contestar", pero ha abierto la puerta a esta posibilidad: "Sí, supongo que van en torno a eso las conversaciones".

EVITAR MAYORÍA DE PP Y VOX EN EL SENADO

Así ha respondido el candidato sobre si en algunas circunscripciones hay posibilidades de hacer algo parecido al Senado, tres días después de que el PSOE y Frente Amplio acordaran una candidatura única a la Cámara alta para hacer frente a la actual mayoría absoluta del Partido Popular.

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En este sentido, ha alertado de que si la derecha consigue una mayoría de tres quintos en el Senado, "refuerza el control del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial", y "abre la puerta a reformas profundas de la Constitución".

DENTRO O FUERA DE UN GOBIERNO CON EL PSOE

Delgado ha afirmado que el objetivo no es estar en el Gobierno, sino que "tus políticas se implementen de manera efectiva en la sociedad". "Eso se puede hacer dentro de un gobierno o se puede hacer fuera", ha afirmado.

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Una decisión que, asegura, depende de si tienes "fuerza" para imponer las medidas desde el Ejecutivo, porque de lo contrario "es mejor presionar desde fuerza".

UNA ATMÓSFERA "ARTIFICIAL" DEL 29N

El también portavoz adjunto de Más Madrid ha asegurado que se ha "generado artificialmente una atmósfera de que no es posible" que la izquierda consiga gobernar tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. "No se corresponde con la realidad", se ha respondido Delgado.

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"Yo creo que a la mayoría del pueblo español le gusta el mundo que hemos conocido. Era un mundo en el que la delincuencia es bastante baja, en el que si tienes un problema de salud te atienden y no te piden la chequera", ha explicado.

Por ello, el 'número 1' de Frente Amplio por Madrid ha afirmado estar "seguro" de que "los españoles no van a consentir, ni que Vox, ni que el Partido Popular destroce las pensiones, hunda los servicios públicos o termine de vender España con la gente dentro".

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Por otro lado, ha rechazado pedirle al líder de Esquerra Republicana con quien protagonizó un acto sobre la unidad de la izquierda el pasado febrero que le apoye durante la campaña, porque "eso no se pide", pero se ha mostrado "encantado" si "le apetece venir a ayudarnos".

En este sentido, ha negado que vaya a hacer campaña "contra nadie" para "incorporar a filas a toda la gente que esté de acuerdo en lo fundamental". "Que este país puede tener más justicia social" y que "el problema de la vivienda no es un problema que no tenga solución".

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Un mensaje con el que ha apelado a "recuperar la transversalidad", "clave" para que el 29N "haya un bloque lo suficientemente ancho como para poder decantar la balanza".