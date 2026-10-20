Condenan a un abogado yutubero por llamar "estafador" al secretario general de Facua

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Sevilla, 20 oct (EFE).- El abogado y 'youtuber' Pablo Franco ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla por llamar "estafador" al secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y atribuirle una sentencia por fraude en subvenciones.

Según ha informado este martes la asociación de consumidores en un comunicado, el letrado tendrá que informar del fallo, leerlo en sus canales de YouTube, eliminar la publicación y los vídeos objeto de la condena e indemnizar a Sánchez con 6.000 euros.

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El tribunal ha determinado que Franco incurrió en intromisión ilegítima en el derecho al honor del secretario general de Facua al llamarle "estafador" y atribuirle que estaba condenado por falsear su número de socios para recibir subvenciones públicas.

La indemnización de 6.000 euros a Sánchez supone una rebaja respecto a los 20.000 euros fijados inicialmente en la sentencia de primera instancia, ha detallado Facua.

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Los magistrados concluyen que el condenado transmitió una información que atenta contra el honor, que no es veraz, sin adoptar las suficientes medidas de diligencia para contrastar lo publicado. EFE