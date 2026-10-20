Conde-Pumpido pide respeto a la jurisdicción constituicional tras las críticas del Supremo

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Madrid, 20 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha reclamado este martes respeto a la jurisdicción constitucional y a la ordinaria porque "de lo contrario no se podría garantizar la independencia judicial".

Conde-Pumpido ha intervenido en la fiesta institucional del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) pocas horas después de que el Tribunal Supremo haya vertido duras críticas al Constitucional en el auto en el que aplica la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros condenados en el procés.

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En él critica "la injerencia" y la "descalificación" del TC al corregir el criterio del Supremo sobre la aplicación de la amnistía al delito la malversación, con “consideraciones son manifiestamente prescindibles“ y “absolutamente innecesarias“.

Los magistrados del Supremo interpretan que la posición del Constitucional en este caso no es "la manifestación de un conflicto institucional" entre ambos tribunales sino "una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica”.

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En su intervención ante el CGPE, Conde-Pumpido no se ha referido explícitamente a ese asunto, pero ha señalado que "el respeto a la jurisdicción constitucional y ordinaria es fundamental; de lo contrario no se podría garantizar la independencia judicial".

Ha añadido que el tribunal que preside "continuará trabajando de forma incansable en favor de la justicia, como guardián de las libertades, como intérprete supremo de los derechos fundamentales y como árbitro de los poderes".

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Y ha recordado las palabras del primer presidente de la corte de garantías, Manuel García-Pelayo, cuando afirmaba que "nada que afecte a los derechos fundamentales es ajeno al TC".

Posteriormente, fuentes próximas a la corte de garantías han defendido la legitimidad del TC para actuar cuando se trata de un amparo por derechos fundamentales, que, señalan, es precisamente lo que ha ocurrido con los recursos de la amnistía.

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Las mismas fuentes rechazan que la corte de garantías se haya extralimitado o haya invadido competencias del Supremo, puesto que ha actuado en el marco que le legítima, el artículo 4.1 de la ley orgánica que regula su funcionamiento.

Las fuentes precisan que los derechos fundamentales son competencia clara y estricta del TC.

Y, en caso de duda, añaden, ese mismo artículo fija que será el constitucional y no otro el tribunal que resuelva sobre ello "porque el TC está por encima de todos los órganos".

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Aluden así al artículo 4.1 de la Ley Orgánica del TC que señala: "El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia".

Subrayan además que lo importante es que el Supremo haya aplicado el fallo del TC y que "el resto es opinativo". EFE