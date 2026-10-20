Chacarra busca en Corea aumentar la ventaja en el ránking en ausencia de Reed y McIlroy

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Eugenio Chacarra disputará a partir de este jueves el 'Genesis Championship' de Corea del Sur con el objetivo de aumentar la diferencia como líder en el 'ranking' del circuito europeo, conocido como 'Race to Dubai', puesto que sus inmediatos perseguidores, el estadounidense Patrick Reed y el norirlandés Rory McIlroy, no participarán.

Chacarra pasó a liderar la clasificación del DP World Tour el pasado domingo al imponerse en la India y a falta de tres pruebas para acabar la temporada, la de Corea y las finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre, en las que se repartirán más puntos que en los torneos ordinarios.

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"Voy a jugar esta semana y Patrick y Rory no, así que espero poder tener una buena semana y sumar algunos puntos más. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir, son los mejores del mundo. Sabemos lo bueno que es Rory en Dubái y Patrick también, así que toda la ayuda que pueda obtener antes de esas semanas, mejor para mí", señaló Chacarra en declaraciones al DP World Tour.

Para el jugador madrileño, el desafío de acabar la campaña como líder de la orden de mérito "no es fácil", pero se mostró confiado en lograrlo y, al mismo tiempo, valoró lo conseguido hasta ahora: "Ganar en golf no es fácil y estoy realmente orgulloso de que todo el duro trabajo haya dado sus frutos".

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"Cada vez que salgo al 'tee' al inicio de la temporada, quiero ser el mejor jugador de Europa y ganar l'Race to Dubai' (...) Solo estar en la posición en la que estoy ahora era algo de lo que soñaba cuando era pequeño", señaló.

Chacarra, de 26 años, también tiene el reto de convertirse en el primer jugador en adjudicarse cuatro victorias en una misma temporada del DP World Tour desde que lo logró el sueco Alex Noren en 2016. EFE

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