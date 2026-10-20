Cárcel para dos miembros de una escisión abertzale con listas de agentes y planos de zulos

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(Actualiza la NA2312 con los autos de prisión del juez)

Madrid, 20 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión sin fianza por delitos de terrorismo para Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, pertenecientes a la organización Jardun, escisión de la izquierda abertzale, que fueron detenidos el pasado sábado en Irún.

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En sendos autos de prisión, el magistrado apunta que los detenidos fueron interceptados en un vehículo en la madrugada del 26 de septiembre en un control de alcohol y drogas que estaban realizando en Eskoriatza (Gipuzkoa).

Los agentes de la Ertzaintza hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles.

Además, en la mochila de uno de los detenidos se encontraron dispositivos encriptados, en los que se aprecian fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos, fotografías con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la policía nacional e imágenes de vehículos y matrículas que pudieran ser policiales.

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En el citado control, los agentes identificaron a la conductora, Malen Grunig Ibáñez, a la que constaba una alerta policial emitida por Italia a través del Sistema de Información de Schengen, la base de datos de gestión fronteriza europea. Este aviso motivó la identificación de los otros dos ocupantes.

Así, junto a Grunig, detenida el pasado sábado, fue reseñado en este control el otro arrestado, Aratz Bilbao Gómez, sobre quien pesaba un señalamiento de Francia de control específico por razones de seguridad nacional. También fue identificado Naoise O'Conarain, con pasaporte de nacionalidad irlandesa.

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El auto detalla que Grunig y Bilbao forman parte de Jardun Koordinadora, organización compuesta por Jarki, autodefinida como organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista, y Aske, organización independentista, socialista, proamnistía y contra la represión.

El juez sostiene que procede la prisión de Aratz Bilbao para garantizar su presencia en el proceso y evitar la reiteración delictiva, "que podría determinar la realización de actuaciones de mayor gravedad, íntimamente relacionadas con las relatadas".

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A ello se añade, dice el magistrado Piña, que el procedimiento se encuentra en una fase inicial, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba.

En el caso de la otra investigada, señala que es una militante activa de Jarki/Jardun que ha participado y ha sido identificada en varios actos violentos protagonizados por esa organización, sobre la que hay un señalamiento de control solicitado por Italia, lo que hace suponer que ha desarrollado una actividad similar en otros países.

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Desde que ETA, autodefinida como organización socialista revolucionaria, decretó el cese definitivo de su actividad armada precisamente hace hoy 15 años, el 20 de octubre de 2011, militantes del entorno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, disconformes con esa decisión, fueron agrupándose en diferentes organizaciones.

El auto recuerda que inicialmente destacó IBIL, Iraultzaileen Bilgunea (2013), que posteriormente dio lugar a ATA Amnistía ta Askatasuna. Una de las organizaciones, apunta el texto, fue Jarki, de cuya existencia se tuvo conocimiento el 11 de julio de 2015, si bien, posteriormente se pudo comprobar que llevaba conformada desde mediados de 2013. EFE

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