Alcalá Norte presentará su nuevo disco en cinco conciertos entre España y Ciudad de México

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Madrid, 20 oct (EFE).- La banda madrileña Alcalá Norte presentará su nuevo disco, 'Dejémoslo como estaba', que se publica el 5 de noviembre, con cinco conciertos en Madrid, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela y Ciudad de México, cuya primera cita será en la capital española el 20 de febrero de 2027.

Tras dos años recorriendo el territorio nacional, la banda apuesta ahora por "asentarse en el circuito de festivales y en los grandes recintos" con su segundo trabajo, un álbum de once canciones que mantiene la ambición narrativa del debut y amplía su escala sonora, visual y conceptual, según explica el grupo en un comunicado.

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El estreno en directo tendrá lugar el 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, para seguir el 26 de febrero en la Sala Auditorio Roig Arena de Valencia, el 6 de marzo en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, el 20 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 24 de abril en el Foro Puebla de Ciudad de México.

El título y la portada de 'Dejémoslo como estaba' parten de una obra del pintor madrileño-ibicenco Carle Naide, inspirada en el dibujo de Goya 'Esto dejémoslo como estaba', en la que aparecen tres monjes frente a Arturo Soria, que escala el monolito del que la banda toma su logotipo, con las montañas de Mordor al fondo.

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Las entradas de estos cinco conciertos saldrán a la venta el 21 de octubre a las 11:00 horas, y la banda promete "más visitas a todos los rincones" de la península para llevar su álbum "ante las puertas de las casas" de todos sus seguidores.

Alcalá Norte nació en Madrid y ha convertido su barrio, Ciudad Lineal, y la figura del urbanista Arturo Soria en el eje de un imaginario propio en el que conviven elementos cotidianos y mitológicos.

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Su primer álbum homónimo, publicado en 2024, supuso el inicio de una trayectoria con la que logró consolidarse como banda revelación y obtener reconocimientos como el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2024, cuatro Premios MIN 2025 y el galardón a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música de España 2025. EFE