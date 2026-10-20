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Acusado del bulo del Bar España dice que no comprobó nada, pero quería que se investigara

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Castelló, 20 oct (EFE).- El primero de los acusados que ha declarado en la 'causa del Bar España' ha manifestado que no realizó ninguna comprobación sobre las acusaciones de pederastia que se vertieron sobre numerosos políticos en base a informaciones falsas, si bien esperaba que esos hechos fuesen investigados por las autoridades competentes.

El acusado, Javier Fernández Torres, que ha declarado por videoconferencia desde Irlanda y que, al ser abogado ha ejercido su propia defensa, ha reconocido que envió a numerosas personas e instituciones sus informes, junto con 204 páginas con supuestas denuncias e informes periciales que para él gozaban de una "credibilidad profunda".

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Según este procesado, esa supuesta trama de pederastia sustentada en informaciones falsas (sus creadores fueron condenados en pronunciamientos judiciales anteriores) "nunca se investigó", y esto se convirtió en una "obsesión" para él.

Javier Fernández ha explicado al tribunal que los informes que transmitió a otros se los hizo llegar Reinaldo Colás -el considerado iniciador de este bulo, ya fallecido y condenado en 2013 como promotor de una condena falsa-.

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El acusado, a la vista de aquellos documentos, decidió elaborar otros bajo el amparo de la organización Abogados contra la Corrupción, que nunca llegó a registrarse y cuyo único miembro es él, según ha explicado.

Según su testimonio, Colás -que según la Fiscalía habría actuado por el espíritu de venganza contra su exmujer y la pareja de esta y que promovió una campaña de difamación contra la jueza que le condenó por denuncia falsa- le hizo llegar una extensa documentación en la que se relataban supuestas agresiones sexuales a menores en el marco de una red de pederastia que habría sido responsable de hasta 13 asesinatos, dos de ellos de menores.

Con esta documentación, el procesado elaboró dos informes que envió en 2016 a las Fiscalías, el Consejo General del Poder Judicial, Casa Real, Generalitat, Conselleria de Servicios Sociales, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a políticos como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Joan Tardà, Gabriel Rufián y un largo etcétera.

Su objetivo, ha relatado ante la sala, era que las autoridades competentes "investigaran si lo que se recogía en esa documentación era cierto o no". Pese a que ha reconocido que no realizó comprobación alguna sobre aquellos hechos que denunciaba, ha insistido en que, a su juicio, tenían "apariencia de veracidad muy grande".

Preguntado por los abogados de las acusaciones, el acusado ha negado la existencia de un "concierto criminal" con el resto de acusados para la difusión del bulo y el perjuicio de diversos políticos señalados, entre los que se encuentran el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la exonsellera Gabriela Bravo, la exvicepresidenta Mónica Oltra o la entonces jueza y ahora presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz.

Estos perjudicados comparecerán en el juicio -mayoritariamente por videoconferencia- a partir de mañana en calidad de testigos. EFE

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