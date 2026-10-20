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5-1. Foden vuelve a ser Foden

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Foden vuelve a ser Foden. Después de dos temporadas lejos del nivel con el que maravilló a Inglaterra, el talento del Manchester City recuperó su mejor versión con tres goles y una asistencia frente al AEK de Atenas (5-1), una actuación que prolongó su despertar tras marcar también ante el Ipswich y devolvió al primer plano a un jugador que parecía condenado a vivir a la sombra de su propio pasado.

El internacional inglés Phil Foden, que pasó de ser elegido el mejor jugador de la Premier en 2024 a quedarse fuera del Mundial de 2026, recuperó el protagonismo perdido durante dos cursos de altibajos. Frente al AEK volvió a exhibir su facilidad para asociarse y su instinto goleador, virtudes que parecían extraviadas hasta que cuatro tantos en apenas unos días devolvieron la sonrisa a un futbolista necesitado de reivindicarse.

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Foden entró en el once de Enzo Maresca, que agitó el árbol de las rotaciones con ocho cambios respecto al equipo que derrotó al Ipswich. El técnico italiano, preocupado por la acumulación de esfuerzos, reservó de inicio a Haaland, con molestias en un pie y un tobillo, y entregó las llaves del ataque a Samba, un adolescente de 17 años que se estrenó como titular en la Liga de Campeones.

El Manchester City, intratable en Inglaterra con siete victorias en las siete primeras jornadas, necesitaba trasladar su autoridad doméstica a una Liga de Campeones en la que todavía no terminaba de imponer su ley. La derrota por 2-4 ante el PSG obligaba al conjunto de Maresca a recuperar el paso frente a un adversario teóricamente asequible.

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El City convirtió la primera parte en un ejercicio de autoridad frente a un AEK desbordado por la superioridad de su rival. Monopolizó la posesión, instaló el juego en campo contrario y apenas concedió un respiro al conjunto griego. Por la izquierda, Allan se convirtió en una pesadilla con sus cambios de ritmo, su explosividad y su insistencia en el uno contra uno.

El dominio encontró recompensa a los doce minutos, cuando Enzo Fernández estrelló una falta en el larguero, el rechace golpeó en la espalda del guardameta Brignoli y el balón quedó muerto a los pies de Elliot Anderson, que solo tuvo que empujarlo a la red. Fue el primer gol con la camiseta del City del centrocampista inglés, por el que el club desembolsó 135 millones de euros al Nottingham Forest durante el verano.

Lejos de levantar el pie, el City mantuvo su acoso. Allan volvió a exhibir su facilidad para romper líneas y rozó el segundo tanto con un disparo al larguero. El AEK sobrevivía como podía, sometido a una circulación de balón que le obligaba a perseguir sombras.

La resistencia griega volvió a quebrarse pasada la media hora. Foden encontró una rendija en la defensa visitante, combinó con Lewis y culminó la acción con un remate cercano que significó el 2-0 y confirmó que el internacional inglés iba lanzado a ser el protagonista de la noche.

El AEK amagó con rebelarse tras el descanso con un gol de Pilo, que sorprendió a la defensa inglesa en un contragolpe y batió a Donnarumma con un disparo cruzado. Pero la esperanza griega fue un espejismo. Allan volvió a hacer estragos por la izquierda, encontró a Foden en el área y este cedió el balón a Cherki, que se deshizo de Arriaga con un recorte exquisito antes de ajustar su remate al palo.

Y Foden todavía guardaba más munición. Primero apareció para enviar a la escuadra un balón servido por Lewis, después de un magnífico pase largo de Cherki, y más tarde cerró su cuenta con un tercer tanto, la guinda de una noche que le devolvió el protagonismo perdido. Tres goles y una asistencia para un futbolista que, frente al AEK, volvió a recordar por qué un día fue considerado el mejor futbolista de Inglaterra.

- Ficha técnica:

5 - Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Rúben Dias (Braithwaite, min. 83), Gvardiol (Vitor Reis, min. 72); Anderson, Enzo Fernández (Ait-Nouri, min. 72); Foden, Cherki, Elias; y Samba (McAidoo, min. 62).

1 - AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Majer, Arriaga (Gacinovic, min. 83), Marin (Koita, min. 46), Joao Mario (Zubkov, min. 63); Varga (Zini, min. 46) y Jovic (Vitalis, min. 83).

Goles: 1-0, min. 12: Anderson; 2-0, min. 34: Foden; 2-1, min. 52: Pilo; 3-1, min. 57: Cherki; 4-1, min. 65: Foden. 5-1, min.76: Foden.

Árbitro: Willy Delajod (Francia). Mostró cartulina amarilla a Gvardiol (min. 59), del Manchester City.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium de Manchester ante cerca de 38.000 espectadores. EFE

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