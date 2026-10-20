4-3. El Villarreal pierde en el cuerpo a cuerpo con el Liverpool

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El Villarreal sufrió este martes su segunda derrota en la Liga de Campeones tras caer en su visita al Liverpool, al que tuvo contras las cuerdas en la primera parte cuando dominaba el marcador por 0-2 a la media hora de juego.
El equipo castellonense no supo cerrar el partido y permitió que el conjunto inglés lo igualara con dos acciones aisladas antes del descanso para consumar la remontada en la segunda parte. El Villarreal reaccionó en los últimos minutos y acarició la posibilidad de recuperar al menos un punto pero no lo logró. EFE
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