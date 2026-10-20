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4-3. El Liverpool despierta a tiempo y deja sin premio al Villarreal

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El Villarreal sufrió este martes su segunda derrota en la Liga de Campeones tras caer en su visita al Liverpool, al que tuvo contra las cuerdas durante la primera media hora, cuando dominaba por 0-2 en el marcador pero que acabó por darla la vuelta al choque.

La reacción del equipo inglés en el tramo final del primer tiempo y su buen arranque del segundo le permitieron remontar un encuentro al que el Villarreal intentó engancharse de nuevo en los últimos minutos pero en el que ya no pudo rescatar ni un punto.

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El duelo entre el maestro, Andoni Iraola, y su discípulo, Iñigo Pérez, no decepcionó y ofreció un festival de goles, ocasiones y alternativas en el juego.

El Villarreal cumplió la promesa de su técnico y afrontó sin complejos su visita a Anfield. El conjunto castellonense, ante un Liverpool repleto de bajas, avisó en el primer minuto con un balón a la espalda de Van Dijk que Mikautadze no supo aprovechar.

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Los mismos protagonistas repitieron poco después, pero en esta ocasión el georgiano sí penalizó una mala cesión del neerlandés para batir a Alisson.

El gol le sentó de maravilla al Villarreal, que ganó en confianza ante un rival impreciso en defensa. Gueye, Saliba y Moleiro, indetectable entre líneas, movieron el balón a su antojo ante un Liverpool que solo fue capaz de asustar por medio del joven Ngumoha.

En plena sinfonía del centro del campo castellonense, Cardona se filtró a la espalda de la defensa inglesa para convertir en gol una precisa asistencia de Saliba.

El Villarreal, instalado en el campo del Liverpool, tenía el partido bajo control, pero una acción a balón parado levantó de la lona al equipo inglés. Mac Allister recortó distancias con un buen remate de cabeza a la salida de un saque de esquina y Anfield renació.

Con el partido metido en la coctelera, el argentino acarició el empate con un disparo que salió rozando el palo. Mouriño respondió con un lanzamiento que puso en apuros a Alisson, pero del intercambio de golpes final salió vencedor el conjunto inglés, mucho más acostumbrado al vértigo.

Ya en el descuento, Araújo cazó en el área pequeña un balón mal defendido por Cardona para marcar y neutralizar la ventaja del Villarreal.

El Liverpool aprovechó la inercia del tramo final del primer acto para volcar el juego sobre el área del Villarreal en el inicio de la segunda parte.

Con Wirtz como amenaza ofensiva, el conjunto inglés fue más reconocible, aumentó la intensidad de su presión y comenzó a acumular disparos y llegadas sobre el área de Gulácsi.

El Villarreal, sin Moleiro y Saliba, sustituidos, perdió creatividad y control del balón, por lo que el partido se convirtió en un ejercicio de resistencia.

El equipo de Iraola consumó la remontada en el minuto 65. Ngumoha volvió a marcharse por velocidad de Cardona y sirvió un pase atrás que Mac Allister envió a la red.

El Liverpool olió las dudas del Villarreal y apenas tres minutos después pareció sentenciar por medio del alemán Wirtz, que castigó con un nuevo gol una pérdida de balón en zona de riesgo.

Pero el Villarreal logró frenar la tormenta y poco a poco recuperó el mando del partido. Ayoze avisó con un remate al palo y Oluwaseyi, a tres minutos del final, dio esperanzas al equipo castellonense con su gol, pero el Liverpool, pese a las dudas, tiró de oficio para proteger el triunfo.

Ficha técnica:

4.- Liverpool: Alisson Becker; Araújo (Wirtz, m. 46), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Nyoni (McConnell, m. 81), Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Ngumoha (Barcola, m. 73) y Koumas (Isak, m. 66).

3.- Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña (Gerard Moreno, m. 77), Gueye; Saliba (Oluwaseyi, m. 46); Buchanan (Freeman, m. 59), Moleiro (Foyth, m. 55) y Mikautadze (Ayoze, m. 59).

Goles: 0-1, m. 4: Mikautadze. 0-2, m. 28: Cardona. 1-2, m. 36: Mac Allister. 2-2, m. 45+1: Araújo. 3-2, m. 65: Mac Allister. 4-2, m. 68: Wirtz. 4-3, m. 87: Oluwaseyi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Mostró tarjeta amarilla a Moleiro (m. 27) y Mouriño (m. 41), del Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en Anfield ante 61.000 espectadores. EFE

pvb/nhp/jl

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