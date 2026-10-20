Espana agencias

4-2. El PSG impone galones de campeón para asestar la primera derrota al Barça

Guardar

Luis Miguel Pascual

París, 20 oct (EFE).- Los galones de campeón del París Saint-Germain acabaron por decidir un duelo de titanes contra el Barcelona, que obligó a los de Luis Enrique a buscar una de sus mejores versiones para completar el pleno de victorias en la Liga de Campeones y seguir liderando la clasificación (4-2).

PUBLICIDAD

Tuvo que ser así para propinar a los de Hansi Flick la primera derrota del curso, poco decisiva a estas alturas de la competición, pero dura a pocos días del clásico ante el Real Madrid.

Más hecho, más maduro, el PSG demostró que sigue teniendo carrete y en uno de sus ya habituales finales explosivos acabó por doblar la rodilla a un Barça que durante minutos pareció tenerle contra las cuerdas.

PUBLICIDAD

Sostenido por Joan García durante muchos instantes, el Barça no perdió la cara al duelo hasta el tramo final y eso que no contó con un Lamine Yamal inspirado, con una actuación agridulce que salvó con un tanto de gran calidad.

Doué adelantó a su equipo en el minuto 38, pero reaccionó el Barcelona con un tanto de Xavi Espart en el 55 que parecía propulsar a los azuzlgranas.

Herido el campeón, demostró oficio para rehacerse con un tanto de Lucas Hernández, de cabeza, en el minuto 72, respondido por una obra de arte de un Lamine Yamal siete más tarde, hasta que llegó el arreón final del equipo parisiense con goles de Vitinha en el 81 y Fabián Ruiz en el 86.

Una semana después de haber derrotado al Manchester City en su estadio, el PSG volvió a demostrar su valía con otro triunfo de gran prestigio.

Tendrá que esperar la victoria cien de Hansi Flick con el Barcelona y su racha de once triunfos consecutivos no tendrá continuidad.

Poco tardaron en saltar chispas en el Parque de los Príncipes, electrizado por dos equipos que llevan la intensidad a las cumbre y que pelearon por cada centímetro de campo a cara de perro, sin concesiones.

Salió desorientado el Barça, sin encontrar el norte en un estadio que no calla y en apenas cinco minutos probó la pólvora de un equipo que no perdona el menor respiro. Kvarathvelia estrelló un balón en el palo a los dos minutos, Dembélé falló el rechace a puerta vacía, aunque en posición de fuera de juego, pero volvió a la carga tres más tarde para poner a prueba al meta español, lo mismo que Doué en la jugada siguiente.

Repuestos los de Flick, el partido entró en una sucesión de golpes, en rápidas transiciones los azulgranas, protagonizadas por Gordon, que monopolizó el ataque, sin noticias de un Lamine Yamal poco inspirado, junto con un Raphinha que no encontraba el punto de acierto que tenía antes de la lesión.

Los locales perdieron a Dembélé, que sintió un problema muscular en el minuto 20 y dejó su lugar a Ferran Torres, que pudo castigar a su exequipo en el 25 pero encontró a un inspirado Joan García, que sostenía a su equipo ante los ataques locales.

Las réplicas del Barça sostenían el suspense que dominó el partido, pero fue Doué el que encontró recompensa tras una pérdida de Lamine Yamal y un buen disparo desde la frontal ante una floja defensa que logró romper el muro de Joan García.

Respondió Pedri con uno de esos pases magistrales que tiene en su repertorio y que dejó solo a Fermín, sustituto de Dani Olmo, que se marchó lesionado, pero no pudo superar a Safonov.

Luis Enrique replegó líneas tras el descanso y el Barça se instaló en el campo del equipo francés, aunque a la contra Hakimi y Neves volvieron a encontrarse con Joan García.

El peligro barcelonista encontró premio en una buena jugada de Fermín que permitió a Xavi Espart conseguir en el minuto 55 su primer tanto en Liga de Campeones y el segundo en la primera plantilla azulgrana.

Descolocado, el PSG perdió los papeles. Raphinha pudo marcar dos minutos más tarde y en el 61 una buena combinación de Lamine y Gordon permitió a Gavi disparar en buena posición, pero no superó a Safonov.

La iniciativa ofensiva dejó espacios en la zaga del equipo español que el campeón no iba a dejar escapar. Ferran encontró por segunda vez el palo en el minuto 71 y el córner siguiente permitió a Lucas Hernández adelantar de nuevo a su equipo en un potente cabezazo.

Ese gol acabó por desesperar a un Barça que con la entrada de Rodri y Gavi había buscado una versión más sosegada y que ya no pudo golpear al rival.

Vitinha, en el minuto 81, firmó el 3-2 con un potente disparo desde la frontal del área y Fabián Ruiz logró el cuarto tanto del PSG que dejó el partido solventado para el campeón.

- Ficha técnica:

4 - PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi, m.59), Pacho, Lucas Hernandez (Zaïre-Emery, m.78); Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Doué (Mayulu, m.78), Dembélé (Ferran Torres, m. 20), Kvaratskhelia (Akliouche, m.59)

2 - Barcelona: Joao García; Espart (Balde, m.74), Cubarsi, Martín, Cancelo; Pedri (Gavi, m.60), Bernal (Rodri, m.60), Olmo (Fermín, m.27); Lamine Yamal, Raphinha (Adeyemi, m.60), Gordon.

Goles: 1-0, m.38: Doué; 1-1, m.55: Xavi Espart; 2-1, m.74: Lucas Hernández; 2-2, m.79: Lamine Yamal; 3-2, m.81: Vitinha; 4-2, m.86: Fabián Ruiz

Árbitro: Michael Oliver (ING), amonestó a Joao Cancelo (17).

Incidencias: Encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores, unos 2.000 de ellos en la grada del Barcelona. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

La Justicia extingue la pensión alimenticia y el uso de la vivienda a una joven de 22 años pese a su trastorno psiquiátrico porque tiene trabajo estable

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

ECONOMÍA

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

DEPORTES

PSG - FC Barcelona, en directo: Fabián amplía la ventaja en el marcador para sentenciar el duelo

PSG - FC Barcelona, en directo: Fabián amplía la ventaja en el marcador para sentenciar el duelo

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña

El aguante de Oblak y la rabia de Julián Álvarez rescatan un punto de oro ante el Stuttgart en la tercera jornada de la Champions League