4-0. El Roma se divierte con dos exatléticos como protagonistas

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Carlos Expósito

Roma, 20 oct (EFE).- El Roma demostró este martes que sí sabe cerrar los partidos y goleó al Slovan de Bratislava de Yaya Touré (4-0) con tantos de los exjugadores del Atlético de Madrid Mario Hermoso y Nahuel Molina, además de Niccolò Pisilli y Donyell Malen, para resarcirse del varapalo continental sufrido tras la cruenta remontada del Real Madrid.

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Sin Paulo Dybala, que estará fuera del terreno de juego unas dos semanas, la gran incógnita era quién iba a ocupar su lugar. Gian Piero Gasperini dio la oportunidad a la joven promesa portuguesa Rodrigo Mora. También regresó el capitán del Roma, Lorenzo Pellegrini, al once inicial después salir como suplente escasos minutos ante Como, Real Madrid y Génova.

'La Loba' apenas dejó al conjunto eslovaco controlar el balón. Desde los primeros compases, dominó la posesión y trató de jugar con sus carrileros, el argentino Molina por la derecha y el brasileño Wesley Franca en la banda contraria.

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De las botas de Pellegrini nació el primer gol y dos defensas fueron los ejecutores finales. A balón parado, en una falta lateral en el minuto 21, el '7' la puso de forma telederigida a la cabeza de Daniele Ghilardi, quien, con las mismas, dejó que fuera Hermoso, también de cabeza, el que finalizara la jugada con un remate a placer en el segundo palo.

La tónica no cambió. El Roma no soltó el balón, el Slovan de Bratislava, encerrado, no conectó. No jugó agresivo 'la Loba', pero sí que fue directa. A falta de seis minutos para el final, Molina aprovechó un mal despeje del portero del equipo visitante, Dominik Takac, a tiro de Donyell Malen, para rematar a portería vacía y sellar el 2-0 antes del descanso. Dos ex del Atlético de Madridi' abriendo la lata para el Roma.

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El paso por el túnel de vestuarios no sació a los 'giallorossi', que salieron con ganas de más. En el 52, Niccolo Pisilli, de 22 años, criado en la cantera romanista, hizo valer una asistencia de Malen tras aprovechar un error defensivo para poner el tercero. Cuatro minutos más tarde, fue el neerlandés el que se sumó a la fiesta goleadora con un gol desde el punto de penalti.

El cuarto tanto desató la furia en la zona de la grada visitante, que comenzó a tirar objetos a los aficionados locales y que terminó a golpes con la policía italiana. Pitada del Olímpico a modo de rechazo. Algunos de los ultras finalizaron el partido exhibiendo las porras o escudos que robaron a los guardias.

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Mientras las aguas se apaciguaban en la grada, el Roma durmió el partido. Llegó a celebrar otro gol que finalmente fue anulado. Cerró tres puntos cruciales en su camino europeo, en los que suma, con este triunfo, un empate y una derrota, y que ya tiene la mira europea puesta en su próxima visita a Old Trafford contra el Manchester United para la cuarta jornada.

Durante esta temporada, se acusó al Roma de no ser capaz de cerrar partidos que dominó prácticamente de principio a fin. Le ocurrió ante el Fenerbahce (1-1), Inter Milan y ante el Real Madrid (3-4), esta última su única derrota hasta el momento. El equipo de Gasperini decidió este martes eludir esta condena.

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El conjunto 'belasý' (celeste, en eslovaco) firmó, por su parte, un arranque continental desastroso, con derrotas de peso ante rivales que se enfrentaron esta jornada al Barcelona y al Atlético, respectivamente, el PSG y el Stuttgart.

-- Ficha técnica

4 - Roma: Gollini; Mancini (De Roon, m.77), Balerdi, Hermoso (Koulierakis, m.77); Molina, De Roon, Pisilli, Wesley (Rensch, m.59); Rodrigo Mora, Pellegrini (Soule, m.51); Malen (Castro, m.59).

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0 - Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajrić, Markovic, Sandro Cruz (Wimmer, m.82); Pokorný; Barseghyan (Yirajang, m.55), Gajdoš (Martinez C., m.69), Ibrahim (Mustafic, m.69), Suleiman Camara (Maros, m.69); Marcelli.

Goles: 1-0, m.21: Hermoso. 2-0, m.39: Molina. 3-0, m.52: Pisilli. 4-0, m.56: Malen, de penalti.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza). Mostró tarjeta amarilla a Barseghyan (m.20), Camara (m.65) y Martinez C. (m.75) por parte del Slovan Bratislava.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Roma ante 64.399 espectadores. EFE