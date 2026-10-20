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3-1. España inicia su camino hacia el Mundial 2028 con un triunfo ante Finlandia

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Manzanares (Ciudad Real), 20 oct (EFE).- La selección española de fútbol sala ha vencido a Finlandia (3-1) en el inicio de su camino hacia el Mundial 2028 en un partido correspondiente a la primera jornada disputado en el Manzanares Arena de la localidad ciudadrealeña que registró un gran lleno y acudió a la llamada de la selección española.

Un inicio ante un rival conocido, Finlandia, en el que los de Jesús Velasco han dado un primer paso con firmeza e importancia, haciéndose con el liderato del grupo, en el que también se encuentra Macedonia del Norte, rival el próximo mes de diciembre.

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Además, España ha proseguido con su tradición contra Finlandia, ya que de las diez ocasiones en las que se han enfrentado, se han registrado ocho victorias españolas, una finlandesa y un empate, el pasado mes de abril. En esas citas, los españoles han logrado 44 tantos, por los 11 de los finlandeses, que cuentan con un nuevo seleccionador, el portugués Joao Pinto.

Esta vez, fue un triunfo con mucho trabajo, debido a que Finlandia, hizo valer su poderío físico para complicar a los de Jesús Velasco, de lo que el seleccionador toledano ya había advertido en la previa, que esperaba un rival firme en defensa y que buscaría las contras con celeridad.

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Un remate de Santa Cruz fue el anticipo del tanto de Pablo Muñoz, en el minuto 11 de partido, que en acción individual, culminaba con un tiro cruzado para poner el 1-0 en el luminoso y anotar su segundo gol como internacional absoluto.

Tras el descanso, Finlandia empató en el minuto 28 al culminar Sylla con una volea una jugada a balón parado.

Este fue el toque de corneta para España, que se volcó en ataque, con Novoa con un disparo al palo, antesala del gol de Ricardo (2-1), en el minuto 31, al ejecutar con la zurda una falta directa.

De nuevo Ricardo en otro tiro, se encontró con la madera. El dominio seguía siendo de un equipo español que no obtenía el premio de un marcador más amplio.

Finlandia puso en acción el juego de cinco a falta de tres minutos, con lo que Antonio, desde su campo, puso el definitivo 3-1, en el minuto 37 y certificó así la primera victoria para los de Jesús Velasco.

Ficha técnica.

3 - España: Didac (P), Antonio, Gon Castejón, Adolfo y Daniel – cinco inicial-. También jugaron, Antonio Navarro (PS), Ricardo, Adri Rivera, Pablo Muñoz, Raya, Esteban, Santa Cruz, Dani Zurdo y Novoa.

1 - Finlandia: Koivumäki (P), Korpela, Pirttijoki, Pulkkinen, Vanha -equipo inicial-. También jugaron, Savolainen (PS), Alamikkotervo, Pikkarainen, Paappanen, Korsunov, Sylla, Ahmadi, Kunnas, Vuohtoniemi.

Árbitros: Los franceses Julien Lang y Víctor Chaix. Amonestaron, por España, a Adolfo y por Finlandia, a Pikkarainen, Pirttijoki, Alamikkotervo y Sylla.

Goles: 1-0. Min 11, Pablo Muñoz. 1-1. Min 28, Sylla. 2-1. Min, 31, Ricardo. 3-1. Min, 37, Antonio Pérez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del camino hacia el Mundial 2028, grupo en el que también se encuentra Macedonia del Norte, rival el próximo mes de diciembre, disputado en el Pabellón Municipal Manzanares Arena, que registró lleno con más 1.800 espectadores en la segunda ocasión en la que la selección española jugaba un partido, primera en un encuentro oficial. EFE

an/asc

(FOTO)

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